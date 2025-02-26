Такого не ожидал никто: «пьяный» рулевой устроил переполох в наркодиспансере Приморье

Posted 26 февраля, 02:48
Published 26 февраля, 02:48
Modified 26 февраля, 02:50
Updated 26 февраля, 02:50
Сотрудники ДПС отправили участника ДТП в наркологический диспансер, чтобы тот прошел медосвидетельствование. Однако обследование показало, что приморец был не пьян, как подозревали стражи порядка.
Нарушение координации движений и речи оказались не связаны с приемом алкоголя. Психиатр-нарколог вовремя понял, что у мужчины, вероятнее всего, начинался инсульт. Врач немедля вызвал скорую помощь, которая прибыла за считанные минуты. Фельдшеры подтвердили опасения коллеги, несмотря на то, что автомобилист не жаловался на самочувствие.
Пациента оперативно доставили в региональный сосудистый центр краевой клинической больницы. Там больной успешно прошел курс лечения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как АУЗ продемонстрировал эффектный пируэт на дороге во Владивостоке.