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Posted 26 февраля, 02:48

Published 26 февраля, 02:48

Modified 26 февраля, 02:50

Updated 26 февраля, 02:50

«Нетрезвый» водитель оказался на грани жизни и смерти в Приморском крае

Такого не ожидал никто: «пьяный» рулевой устроил переполох в наркодиспансере Приморье

26 февраля 2025, 02:48
Фото: 1MI.

«Нетрезвый» водитель оказался на грани жизни и смерти в Приморском крае

Сюжет
ДПС
Мужчину после аварии доставили на проверку алкоголя в крови. Однако медик вовремя понял, что автомобилист нуждается в помощи врачей другой специализации.

Сотрудники ДПС отправили участника ДТП в наркологический диспансер, чтобы тот прошел медосвидетельствование. Однако обследование показало, что приморец был не пьян, как подозревали стражи порядка.

Нарушение координации движений и речи оказались не связаны с приемом алкоголя. Психиатр-нарколог вовремя понял, что у мужчины, вероятнее всего, начинался инсульт. Врач немедля вызвал скорую помощь, которая прибыла за считанные минуты. Фельдшеры подтвердили опасения коллеги, несмотря на то, что автомобилист не жаловался на самочувствие.

Пациента оперативно доставили в региональный сосудистый центр краевой клинической больницы. Там больной успешно прошел курс лечения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как АУЗ продемонстрировал эффектный пируэт на дороге во Владивостоке.

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#Новости#Владивосток#ДПС#Алкоголь#Инсульт#Приморский край#ДТП#Происшествия
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