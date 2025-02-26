Такого не ожидал никто: «пьяный» рулевой устроил переполох в наркодиспансере Приморье

Нарушение координации движений и речи оказались не связаны с приемом алкоголя. Психиатр-нарколог вовремя понял, что у мужчины, вероятнее всего, начинался инсульт. Врач немедля вызвал скорую помощь, которая прибыла за считанные минуты. Фельдшеры подтвердили опасения коллеги, несмотря на то, что автомобилист не жаловался на самочувствие.