«Там же трещина огромная»: рыбаки на машинах штурмуют море в Приморье — видео

Posted 26 февраля, 03:17
Published 26 февраля, 03:17
Modified 26 февраля, 03:19
Updated 26 февраля, 03:19
Любители подледной рыбалки продолжают «бросать на амбразуру» свои машины. То ли мужчинам лень пешком идти по Амурскому заливу, то ли им просто-напросто нравится рисковать собственными жизнями, разъезжая по неокрепшему льду после необычайно теплых деньков.
На опасный досуг приморцы решились в районе Седанки, когда стрелки на часах показали девять часов утра. Сначала один решился на заезд по акватории, следом за ним помчался второй беспечный рулевой.
Товарищей не смущало то, что на море уже образовалась солидная трещина. Более того, в некоторых местах лед растаял так, что образовались лужи. Правда ночью они слегка подморозились. Но что будет после обеда? — Страшно представить.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что некоторые рыбаки отправляются за подледным уловом пешком. К слову, на фото видны следы от шин, свидетельствующие о систематических заездах на льду.