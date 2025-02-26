Тарифы на электроэнергию и детский отдых обсудили Олег Кожемяко и Валентина Матвиенко

— По распоряжению президента России Приморскому краю вернули ранее принадлежавший частным предпринимателям лагерь «Маяк», и мы его передали в структуру минпросвещения. Он стал одним из подразделений лагеря «Океан». Сейчас у нас на рассмотрении находятся — и прокуратура нас в этом вопросе поддерживает — шесть лагерей, которые были ранее незаконно приватизированы, — рассказал глава Приморья, подчеркнув, что эти лагеря будут возвращены в краевую или муниципальную собственность и переоборудованы под детские лагеря.