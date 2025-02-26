Тарифы на электроэнергию и детский отдых обсудили Олег Кожемяко и Валентина Матвиенко

Posted 26 февраля, 05:32
Published 26 февраля, 05:32
Modified 26 февраля, 05:34
Updated 26 февраля, 05:34
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: Валентина Матвиенко отметила, что губернатор Приморья выдвигает важные инициативы, причём не только для жителей края, но и в масштабах федеральной повестки. Например, те предложения, которые Олег Кожемяко выдвинул, дабы улучшить работу по предупреждению паводков.
— Готовы и дальше конструктивно взаимодействовать. Ваши обращения в адрес Совета Федерации охватывают не только Приморский край, но и другие регионы, они реализованы в виде законов, — сказала Валентина Матвиенко.
В свою очередь губернатор Приморья выразил благодарность Валентине Матвиенко за то, что Совет Федерации оперативно прислушался к предложениям региона о тарифном регулировании и принял решение о внесении изменений в соответствующее постановление правительства РФ.
— Хотел поблагодарить вас за те решения, которые Совет Федерации вынес о тарифном регулировании и перерасчёте за январь — о повышающем коэффициенте по мощности для домовладений. Для людей это имеет большое значение. И эта работа даст возможность и дальше продолжать развивать индивидуальное жилищное строительство, — сказал Олег Кожемяко.
Также Олег Николаевич и Валентина Ивановна обсудили такие немаловажные для Приморья вопросы, как реализация в Приморском крае программы модернизации инфраструктуры для детского отдыха, а также детали возвращения в муниципальную собственность ранее незаконно приватизированных лагерей.
Олег Кожемяко отметил, что в Приморье — 220 тысяч детей, при этом правительство края планомерно увеличивает из года в год число ребят, которые проводят летние каникулы не в пришкольных лагерях, а непосредственно в специализированных.
— По распоряжению президента России Приморскому краю вернули ранее принадлежавший частным предпринимателям лагерь «Маяк», и мы его передали в структуру минпросвещения. Он стал одним из подразделений лагеря «Океан». Сейчас у нас на рассмотрении находятся — и прокуратура нас в этом вопросе поддерживает — шесть лагерей, которые были ранее незаконно приватизированы, — рассказал глава Приморья, подчеркнув, что эти лагеря будут возвращены в краевую или муниципальную собственность и переоборудованы под детские лагеря.
Валентины Матвиенко отметила необходимость расширять возможности региона в этой сфере и направлять на отдых, в первую очередь, детей участников СВО и работников бюджетной сферы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Олег Кожемяко добился пересмотра энерготарифов.