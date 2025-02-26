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Posted 26 февраля, 05:32

Published 26 февраля, 05:32

Modified 26 февраля, 05:34

Updated 26 февраля, 05:34

Губернатор Приморского края обсудил важные вопросы с Валентиной Матвиенко

Тарифы на электроэнергию и детский отдых обсудили Олег Кожемяко и Валентина Матвиенко

26 февраля 2025, 05:32
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Губернатор Приморского края обсудил важные вопросы с Валентиной Матвиенко

Сюжет
Нацпроект
Важные для Приморского края вопросы — тарифное регулирование и реализацию программы модернизации инфраструктуры для детского отдыха — обсудили глава региона Олег Кожемяко и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: Валентина Матвиенко отметила, что губернатор Приморья выдвигает важные инициативы, причём не только для жителей края, но и в масштабах федеральной повестки. Например, те предложения, которые Олег Кожемяко выдвинул, дабы улучшить работу по предупреждению паводков.

— Готовы и дальше конструктивно взаимодействовать. Ваши обращения в адрес Совета Федерации охватывают не только Приморский край, но и другие регионы, они реализованы в виде законов, — сказала Валентина Матвиенко.

В свою очередь губернатор Приморья выразил благодарность Валентине Матвиенко за то, что Совет Федерации оперативно прислушался к предложениям региона о тарифном регулировании и принял решение о внесении изменений в соответствующее постановление правительства РФ.

— Хотел поблагодарить вас за те решения, которые Совет Федерации вынес о тарифном регулировании и перерасчёте за январь — о повышающем коэффициенте по мощности для домовладений. Для людей это имеет большое значение. И эта работа даст возможность и дальше продолжать развивать индивидуальное жилищное строительство, — сказал Олег Кожемяко.

Также Олег Николаевич и Валентина Ивановна обсудили такие немаловажные для Приморья вопросы, как реализация в Приморском крае программы модернизации инфраструктуры для детского отдыха, а также детали возвращения в муниципальную собственность ранее незаконно приватизированных лагерей.

Олег Кожемяко отметил, что в Приморье — 220 тысяч детей, при этом правительство края планомерно увеличивает из года в год число ребят, которые проводят летние каникулы не в пришкольных лагерях, а непосредственно в специализированных.

— По распоряжению президента России Приморскому краю вернули ранее принадлежавший частным предпринимателям лагерь «Маяк», и мы его передали в структуру минпросвещения. Он стал одним из подразделений лагеря «Океан». Сейчас у нас на рассмотрении находятся — и прокуратура нас в этом вопросе поддерживает — шесть лагерей, которые были ранее незаконно приватизированы, — рассказал глава Приморья, подчеркнув, что эти лагеря будут возвращены в краевую или муниципальную собственность и переоборудованы под детские лагеря.

Валентины Матвиенко отметила необходимость расширять возможности региона в этой сфере и направлять на отдых, в первую очередь, детей участников СВО и работников бюджетной сферы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Олег Кожемяко добился пересмотра энерготарифов.

Кожемяко добился перерасчета тарифов за электроотопление в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Олег Кожемяко#Нацпроект#Приморский край
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