«Теперь я знаю „Ы“: за что певец из Пуэрто-Рико полюбил Владивосток

Posted 26 февраля, 00:42
Published 26 февраля, 00:42
Modified 26 февраля, 00:52
Updated 26 февраля, 00:52
Даже сам Сесар Мендес, солист Приморской сцены Мариинского театра, не представлял ничего подобного. Но жизнь закручивает такие интриги…
Любовь к музыке — у меня в крови
— Наверное, мальчики в небольшом городке в Латинской Америке не так уж часто мечтают стать оперными певцами?
— Вы правы. Совсем не часто. Собственно, я тоже, когда учился в школе, пел в детском хоре, был мальчишкой, не думал о том, что музыка, вокал станут делом моей жизни. Нет, понимание и желание пришли много позже, когда стал вопрос, где учиться после школы. Когда я был мальчишкой, я вообще не знал, что такое опера. Понимаете, в Пуэрто-Рико нет оперного театра, нет даже постоянной оперной труппы. И оперы ставят нечасто, как правило, это спектакли по типу антрепризы: собирается коллектив, делает постановку, дает какое-то количество спектаклей и расходится.
— Ваша семья имела какое-то отношение к музыке?
— В жизни любой латиноамериканской семьи есть музыка. Мой дедушка писал стихи, музыку, песни. Работал на радио, исполнял народную музыку. Мой дядя тоже любил музыку, мама и отец всегда танцевали, понимаете, в нас, в латиноамериканцах, чувство ритма, любовь к музыке — это как бы часть нас самих, это наше естество.
К классической музыке, к сольфеджио я приобщился уже в детском хоре. В школе, где я учился, проводили прослушивание — и меня отобрали. И вот с 4-го класса до окончания школы я пел в хоре.
— Как ваши родители отнеслись к тому, что вы решили учиться в консерватории?
— Мой отец умер, когда мне было 15 лет. Нас в семье шестеро — три брата и три сестры. И все они, и мама — поддержали меня, сказали: делай так, как велит душа и сердце.
Конечно, было нелегко. Я очень волновался, когда подавал документы в консерваторию. Между прочим — не прошел прослушивание, с первого раза не поступил. Поступил только через два года. Отмечу, что не был сразу лучшим на курсе, пришлось много работать над собой, с педагогами, чтобы понять, что достиг нужного уровня.
И уже понимал, что мне надо будет ездить на мастер-классы, на стажировки, работать в разных театрах, проходить прослушивания. Так и получилось, я работал в разных городах США, пел в разных странах, в том числе в Пуэрто-Рико. Можно сказать, что я постоянно приобретал новый опыт, рос как певец. Разные педагоги, разные требования в труппах — все это помогает совершенствоваться. И еще — такая жизнь закаляет характер. Ты учишься быть постоянно готовым к отказу, к тому, что выберут другого, что ты услышишь — нет. Но нужно идти дальше, снова пробовать, снова учиться.
В окно видно море — прекрасно
— А как вы попали во Владивосток?
— Следом за женой. В 2019 году Ольга Жарикова стала солисткой Приморской сцены Мариинского театра. Мы с Олей познакомились в 2015 году на оперном конкурсе, влюбились. Стали парой. Выступали в Центре совершенствования Пласидо Доминго в Валенсии — только я в одном году, а она в другом, представляете?
Я приезжал к Ольге во Владивосток, уезжал работать в другие страны, это обычная практика для оперного певца, так многие живут. Но когда грянула пандемия, стало все намного сложнее. Я не мог почти год выехать из Пуэрто-Рико.
В 2021 году мы с Олей решили пожениться. В этом же году я прошёл прослушивание в Санкт-Петербурге — для работы на Приморской сцене Мариинского театра.
В разговор вступает жена Сесара Мендеса, солистка Приморской сцены Мариинского театра Ольга Жарикова.
— 2021-й был для нас годом испытаний и в то же время годом чудес, — говорит она. — Представьте себе: у Сесара заканчивалась российская виза, а пандемия ещё не закончилась, визы не продлевали — только родственникам. Мы год собирали документы на заключение брака — а из-за пандемийных сложностей пожениться не могли! И вот 19 июля 2021 года у Сесара заканчивается виза, я прихожу к начальнице одного из загсов в Санкт-Петербурге, объясняю ситуацию — и нам предлагают 13 июля для свадьбы! С утра 19 июля у Сесара было прослушивание на Приморскую сцену Мариинского театра. Он прямо с чемоданами приехал, спел — и его взяли! Чудо, разве нет? Дальше все уже как-то проще стало.
— Каким вам, Сесар, показался Владивосток, когда вы его впервые увидели?
— Я приехал в августе — и попал на сезон туманов. Вот именно туманы было тяжело перенести. А так — мне понравился театр, море, а когда туманы ушли и вышло горячее солнце — вообще замечательно! Горячее солнце Владивостока — это то, что мне нравится больше всего. Даже зимой, когда холодно, выходит солнце — и ты чувствуешь, что оно греет! Как привык к морозам? Я учился в Цинциннати, это город, где зимой очень холодно. Вот там — совсем другое солнце, оно не горячее. Это намного тяжелее. А во Владивостоке — греет! Мы с Олей и нашими дочками, Василисой и Софией, живем в центре, у нас потрясающий вид на Золотой Рог и на Золотой мост. Для Оли видеть море — это важно, она же из Новороссийска родом…
— В вашем репертуаре не только итальянские оперы, но вы выходите и в русских операх — например, поете Роберто в «Иоланте» (12+). Легко ли вам петь в русских операх?
— Сейчас уже полегче. Я учил русский язык, но когда проходил прослушивание в 2021 году, практически его не знал. Язык непростой, одно только «Ы» чего стоит! Мне надо было исполнить арию Томского из «Пиковой дамы» (18+) и Папагено из «Волшебной флейты» (16+) — на русском! Очень сложно было! Не зная языка, не понимая, где ставить ударения и каков смысл арии, певец не может дать такое же эмоционально насыщенное исполнение, как в том случае, когда он понимает, о чем поет. Нет искреннего чувства, один набор звуков.
У меня были сомнения, смогу ли я работать полноценно на Приморской сцене, не зная языка… Сегодня — ситуация изменилась. Я понимаю язык, говорю на русском, и да, — освоил «Ы».
Мне вообще очень близок итальянский репертуар — Верди, Пуччини, это мои любимые композиторы. Но я нежно люблю русскую оперу и мечтаю спеть в «Пиковой даме», в «Онегине» (16+). И еще — очень люблю сарсуэлу (музыкальный жанр Испании, схожий с опереттой. — прим.ред.), ведь там я могу петь на родном языке.
— Именно поэтому вы стали с Ольгой делать концерты?
— В общем, да. Хотелось исполнять и другую музыку, не только оперную. Вообще музыканту всегда нужно вносить разнообразие в репертуар, пробовать что-то новое. Это помогает расти качественно. Первый концерт в кирхе мы дали в прошлом году — и он прошёл прекрасно. Зритель совсем рядом, мы чувствуем его дыхание…
— Почему решились на сольный концерт? Тот, что пройдет 3 марта в церкви Святого Павла?
— Нам предложили дату — 3 марта. А это значит — в преддверии Международного женского дня. Вот так я и предложил сделать сольную программу — неаполитанские песни, песни о любви, сарсуэла, мексиканские песни — лёгкий, но очень красивый репертуар. Замечу, что все песни концерта — о любви! И искренних сильных чувствах. А струнный квартет и фортепиано добавит красок вечеру.
Сильные чувства и внутренний покой
— К слову, о сильных чувствах… Ольга, каково это — быть замужем за темпераментным латиноамериканским парнем?
— Прекрасно! Конечно, поначалу приходилось привыкать к взрывному темпераменту, но если есть любовь — все преодолимо.
— Сесар, чем вас покорила Ольга?
— Улыбкой и талантом! Мы стараемся найти гармонию, а это совсем не просто, ведь мы такие разные — и не только по темпераменту, мы разные в привычках, в традициях, в отношении к каким-то вещам. Что для меня естественно, для нее может быть странно — и наоборот. Но мы сумели постоянно поддерживать друг друга, нашли взаимопонимание.
Оля права — я иногда взрываюсь за секунды, как граната — БАМ! — и все. А она — наоборот, долго накапливает что-то, а потом уж доходит до точки кипения. Но мы уравновешиваем друг друга, всегда стараемся найти баланс.
— Сесар, что бы вы пожелали прекрасным женщинам Приморского края к 8 Марта?
— Любви, счастья, здоровья — и внутреннего покоя. Как в моем любимом мультфильме «Кунг-фу панда», помните?
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