«Теперь я знаю „Ы“: за что певец из Пуэрто-Рико полюбил Владивосток

— Я приехал в августе — и попал на сезон туманов. Вот именно туманы было тяжело перенести. А так — мне понравился театр, море, а когда туманы ушли и вышло горячее солнце — вообще замечательно! Горячее солнце Владивостока — это то, что мне нравится больше всего. Даже зимой, когда холодно, выходит солнце — и ты чувствуешь, что оно греет! Как привык к морозам? Я учился в Цинциннати, это город, где зимой очень холодно. Вот там — совсем другое солнце, оно не горячее. Это намного тяжелее. А во Владивостоке — греет! Мы с Олей и нашими дочками, Василисой и Софией, живем в центре, у нас потрясающий вид на Золотой Рог и на Золотой мост. Для Оли видеть море — это важно, она же из Новороссийска родом…