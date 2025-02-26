vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 06:58

Published 26 февраля, 06:58

Modified 26 февраля, 07:00

Updated 26 февраля, 07:00

Возмутительно дорогая ягода красуется на прилавках магазинов в Приморском крае

Цены — космос: обычный продукт стал лакомством для богачей в Приморье — фото

26 февраля 2025, 06:58
Фото: vostokmedia.com.

Возмутительно дорогая ягода красуется на прилавках магазинов в Приморском крае

Сюжет
Продукты
Приморский край — это место, которое славится разными растениями, даже ягодными кустарниками. Но зимой побаловать себя привычными вкусняшками становится невыносимо дорого.

Вот-вот весна начнет хозяйничать в Приморье. Многие жители региона начнут готовиться к хлопотам на дачах, готовя рассаду и грядочки на огородах. Также край славится обилием ягод, которые начнут радовать население уже в июне. Но пока на дворе февраль, люди вынуждены лакомиться тем, что предлагают в местных супермаркетах. А обстановка там, мягко говоря, не ахти.

Например, на прилавках красуется голубика из Перу. Покупателям предлагают приобрести килограмм ягоды за 3 600 рублей.

«Я лучше лета дождусь. На местных огородах и полезнее, и дешевле выходит», — подчеркнула горожанка.
Фото: vostokmedia.com

Ягодный микс из голубики и малины, выращенный в России, тоже можно назвать элитным продуктом. Ведь 150 граммов полезных ягод можно приобрести за 650 рублей. То есть один килограмм можно купить за 4 333 рубля.

Фото: vostokmedia.com

Даже приморская земляника дорого обходится местному населению. Стаканчик весом 450 грамм стоит почти 850 рублей. Получается, килограмм оценивается в почти 1 900 рублей.

Фото: vostokmedia.com

Стоимость турецкой клубнички тоже может расстроить многих. 250 граммов стоит 590 рублей. Один килограмм 2 236 рублей, соответственно.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что цены на рыбу тоже вызвали волну негодования в Приморском крае. Стоит отметить, что критике подверглась и готовая продукция, и замороженный товар.

Столько проблем от «кусачих» цен: «рыбная эпопея» продолжается в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Будем здоровее и богаче: цены на полезный продукт «тают» на глазах в Приморье — фото«Вот это закуп»: шопинг мужчины поразил прохожих во Владивостоке — фото«Я дурею с этой прикормки»: «золотые» тушки для богачей появились в Приморье — фото
#Новости#Общество#Владивосток#Продукты#Магазин#Цены#Приморский край#Ягода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика