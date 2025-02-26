Цены — космос: обычный продукт стал лакомством для богачей в Приморье — фото

Posted 26 февраля, 06:58
Published 26 февраля, 06:58
Modified 26 февраля, 07:00
Updated 26 февраля, 07:00
Вот-вот весна начнет хозяйничать в Приморье. Многие жители региона начнут готовиться к хлопотам на дачах, готовя рассаду и грядочки на огородах. Также край славится обилием ягод, которые начнут радовать население уже в июне. Но пока на дворе февраль, люди вынуждены лакомиться тем, что предлагают в местных супермаркетах. А обстановка там, мягко говоря, не ахти.
Например, на прилавках красуется голубика из Перу. Покупателям предлагают приобрести килограмм ягоды за 3 600 рублей.
«Я лучше лета дождусь. На местных огородах и полезнее, и дешевле выходит», — подчеркнула горожанка.
Ягодный микс из голубики и малины, выращенный в России, тоже можно назвать элитным продуктом. Ведь 150 граммов полезных ягод можно приобрести за 650 рублей. То есть один килограмм можно купить за 4 333 рубля.
Даже приморская земляника дорого обходится местному населению. Стаканчик весом 450 грамм стоит почти 850 рублей. Получается, килограмм оценивается в почти 1 900 рублей.
Стоимость турецкой клубнички тоже может расстроить многих. 250 граммов стоит 590 рублей. Один килограмм 2 236 рублей, соответственно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что цены на рыбу тоже вызвали волну негодования в Приморском крае. Стоит отметить, что критике подверглась и готовая продукция, и замороженный товар.