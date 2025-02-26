Цены — космос: обычный продукт стал лакомством для богачей в Приморье — фото

Вот-вот весна начнет хозяйничать в Приморье. Многие жители региона начнут готовиться к хлопотам на дачах, готовя рассаду и грядочки на огородах. Также край славится обилием ягод, которые начнут радовать население уже в июне. Но пока на дворе февраль, люди вынуждены лакомиться тем, что предлагают в местных супермаркетах. А обстановка там, мягко говоря, не ахти.