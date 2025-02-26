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Posted 26 февраля, 05:08

Published 26 февраля, 05:08

Modified 26 февраля, 05:12

Updated 26 февраля, 05:12

Японские машины уступили российским автомобилям в цене — что ждет Приморье?

Цены тают на глазах: что творится с японскими автомобилями в Приморском крае?

26 февраля 2025, 05:08
Фото: vostokmedia.com.

Японские машины уступили российским автомобилям в цене — что ждет Приморье?

Сюжет
Автомобили
В январе средняя стоимость подержанных автомобилей во Владивостоке и Приморском крае снизилась по сравнению с декабрем прошлого года. При этом некоторые популярные машины потеряли до 10% в цене. Так стоит ли сегодня брать машину новую машину или еще подождать?

Как сообщают, эксперты портала Drom, заметное удешевление затронуло популярные модели Toyota Crown — минус 10,8%, Toyota Mark II — минус 8,2%, Toyota Chaser — минус 6,1% и Subaru Forester — минус 3,3%. Также в цене просели Mitsubishi Pajero и Mazda Demio. Однако некоторые автомобили, напротив, подорожали — Toyota Land Cruiser прибавил 10,4% к цене, Land Cruiser Prado набрал в денежном весе еще 8,3%.

По словам аналитиков, снижение цен связано с сезонными колебаниями спроса: после традиционного ноябрьско-декабрьского роста наступает январско-февральский спад. Дополнительным фактором стал курс валют: осенью импортеры закупали машины по более высоким ценам, что временно увеличило стоимость авто. Сейчас рынок адаптируется под более низкий доллар.

Приморские продавцы машин в разговоре с корреспондентом «Восток-Медиа» отметили, что хорошую динамику на снижение периодически показывает «малый литр». Например, популярную Toyota Passo, 2010 года можно взять в Приморье меньше чем за 600 тысяч рублей. Axio — младшего брата легендарного Toyota Allion, примерно в ту же стоимость.

Цены, очевидно приблизились к «послековидным» показателям, но есть нюанс — это те же цены, на те же автомобили, при том, что коронавирус отступил уже три года назад. Большего понижения ждать не следует, как показывает практика, даже те машины, ввоз которых Япония не запретила санкциями, продолжают падать в цене нехотя, взлетая вверх при каждом удобном случае. Сказываются реалии рынка и неснижаемый спрос.

Эксперты отмечают, что подобные колебания характерны не только для Приморья, но и для всей страны. Однако именно Владивосток, как крупнейший центр ввоза автомобилей, быстрее реагирует на изменения конъюнктуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Находки избавился от «Тойоты» в Приморском крае.

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