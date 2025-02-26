Цены тают на глазах: что творится с японскими автомобилями в Приморском крае?

Цены, очевидно приблизились к «послековидным» показателям, но есть нюанс — это те же цены, на те же автомобили, при том, что коронавирус отступил уже три года назад. Большего понижения ждать не следует, как показывает практика, даже те машины, ввоз которых Япония не запретила санкциями, продолжают падать в цене нехотя, взлетая вверх при каждом удобном случае. Сказываются реалии рынка и неснижаемый спрос.