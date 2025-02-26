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Posted 26 февраля, 06:07

Published 26 февраля, 06:07

Modified 26 февраля, 06:09

Updated 26 февраля, 06:09

Большегруз уничтожил автомобиль в страшной аварии в Приморском крае

Тягач «размотал» легковушку: жуткое ДТП случилось в Приморье — видео

26 февраля 2025, 06:07
Фото: 1MI.

Большегруз уничтожил автомобиль в страшной аварии в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Последствия чудовищного столкновения попали на камеру в Приморье. Машина превратилась в груду железа после того, как она схлестнулась с крупногабаритным транспортом на дороге.

В Чугуевке произошло жесткое ДТП, сообщают новые медиа. В столкновении с большегрузом серьезно пострадал легковой автомобиль. Передняя часть изувечена полностью.

К счастью, в результате аварии никто не погиб. В социальных сетях сообщили, что все участники инцидента живы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: ussur_mikh_kray.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как УАЗ продемонстрировал акробатический трюк в дальневосточной столице. Отечественный автомобиль эффектно кувыркнулся и слетел с дороги.

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