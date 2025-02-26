Тягач «размотал» легковушку: жуткое ДТП случилось в Приморье — видео

Большегруз уничтожил автомобиль в страшной аварии в Приморском крае

Сюжет ДТП

Последствия чудовищного столкновения попали на камеру в Приморье. Машина превратилась в груду железа после того, как она схлестнулась с крупногабаритным транспортом на дороге.