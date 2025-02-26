Тягач «размотал» легковушку: жуткое ДТП случилось в Приморье — видео

Posted 26 февраля, 06:07
Published 26 февраля, 06:07
Modified 26 февраля, 06:09
Updated 26 февраля, 06:09
В Чугуевке произошло жесткое ДТП, сообщают новые медиа. В столкновении с большегрузом серьезно пострадал легковой автомобиль. Передняя часть изувечена полностью.
К счастью, в результате аварии никто не погиб. В социальных сетях сообщили, что все участники инцидента живы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как УАЗ продемонстрировал акробатический трюк в дальневосточной столице. Отечественный автомобиль эффектно кувыркнулся и слетел с дороги.