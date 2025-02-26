«УАЗ, ты акробат?»: жесткий кувырок пикапа попал на видео во Владивостоке

Posted 26 февраля, 01:44
Published 26 февраля, 01:44
Modified 26 февраля, 01:44
Updated 26 февраля, 01:44
Утреннее ДТП, случившееся в районе Снеговая Падь, взбудоражила подписчиков приморских телеграм-каналов. Теперь в социальных сетях появились подробности аварии, в том числе видео с моментом жуткого инцидента.
На жестких кадрах видно, как УАЗ совершил серию кувырков после того, как сравнялся с самосвалом. Пикап перевернулся несколько раз, прежде чем лег на крышу.
Также в новых медиа сообщили, что в результате аварии пострадали три человека. Их госпитализировали медики.
Жители региона высказались о ДТП.
«УАЗ, ты акробат?»;
«Решил „пободаться“ со „Сканией?“;
„Пикап просто в слепую зону для самосвала попал. Поэтому тот и „пнул“ его».
Стоит отметить, что местные телеграм-каналы, ссылаясь на аварийных комиссаров, подтвердили догадки комментаторов. В новых медиа заявили, что столкновение произошло из-за неудачного перестроения отечественного автомобиля.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как большегруз врезался в легковушку и повредил линию электропередачи в Приморском крае.