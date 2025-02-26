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Posted 26 февраля, 01:44

Published 26 февраля, 01:44

Modified 26 февраля, 01:44

Updated 26 февраля, 01:44

Отечественный автомобиль эпично кувыркнулся в Приморском крае

«УАЗ, ты акробат?»: жесткий кувырок пикапа попал на видео во Владивостоке

26 февраля 2025, 01:44
Фото: 1MI.

Отечественный автомобиль эпично кувыркнулся в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Страсти вокруг перевернутой «буханки» не утихают с самого утра. Эффектное падение машины запечатлела камера видеонаблюдения во Владивостоке.

Утреннее ДТП, случившееся в районе Снеговая Падь, взбудоражила подписчиков приморских телеграм-каналов. Теперь в социальных сетях появились подробности аварии, в том числе видео с моментом жуткого инцидента.

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На жестких кадрах видно, как УАЗ совершил серию кувырков после того, как сравнялся с самосвалом. Пикап перевернулся несколько раз, прежде чем лег на крышу.

Видео: svodka25.

Также в новых медиа сообщили, что в результате аварии пострадали три человека. Их госпитализировали медики.

Жители региона высказались о ДТП.

«УАЗ, ты акробат?»;
«Решил „пободаться“ со „Сканией?“;
„Пикап просто в слепую зону для самосвала попал. Поэтому тот и „пнул“ его».

Стоит отметить, что местные телеграм-каналы, ссылаясь на аварийных комиссаров, подтвердили догадки комментаторов. В новых медиа заявили, что столкновение произошло из-за неудачного перестроения отечественного автомобиля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как большегруз врезался в легковушку и повредил линию электропередачи в Приморском крае.

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