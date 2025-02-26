Удивительная утилизация: судьба Toyota Crown раздосадовала жителей Приморья — видео

Posted 26 февраля, 01:23
Published 26 февраля, 01:23
Modified 26 февраля, 01:23
Updated 26 февраля, 01:23
Житель Находки осмелился выбросить старенький «Краун», наплевав на чувства приморцев. Иномарка оказалась на территории с мусором в спальном районе.
Если обычные отходы беспрекословно вывозятся, то с «железной ласточкой» могут возникнуть проблемы. Ведь для транспортировки настолько крупногабаритного мусора потребуется, как минимум, эвакуатор.
В новых медиа предполагают, что бесхозная легковушка совсем скоро получит статус народной достопримечательности и останется там на веки вечные.