Удивительная утилизация: судьба Toyota Crown раздосадовала жителей Приморья — видео

Японский автомобиль выбросили на мусорку в Приморском крае

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Старенький и легендарный в Приморском крае «Краун» стал неугодным прежнему владельцу, который не нашел решения лучше, чем оставить машину на свалке около многоэтажки.