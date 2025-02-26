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Posted 26 февраля, 01:23

Published 26 февраля, 01:23

Modified 26 февраля, 01:23

Updated 26 февраля, 01:23

Японский автомобиль выбросили на мусорку в Приморском крае

Удивительная утилизация: судьба Toyota Crown раздосадовала жителей Приморья — видео

26 февраля 2025, 01:23
Фото: 1MI.

Японский автомобиль выбросили на мусорку в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Старенький и легендарный в Приморском крае «Краун» стал неугодным прежнему владельцу, который не нашел решения лучше, чем оставить машину на свалке около многоэтажки.

Житель Находки осмелился выбросить старенький «Краун», наплевав на чувства приморцев. Иномарка оказалась на территории с мусором в спальном районе.

Если обычные отходы беспрекословно вывозятся, то с «железной ласточкой» могут возникнуть проблемы. Ведь для транспортировки настолько крупногабаритного мусора потребуется, как минимум, эвакуатор.

В новых медиа предполагают, что бесхозная легковушка совсем скоро получит статус народной достопримечательности и останется там на веки вечные.

Видео: vdknews_25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уникальный японский автомобиль продают во Владивостоке.

Легенда из Японии: уникальный автомобиль продают во Владивостоке — фото
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