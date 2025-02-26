В Хабаровске стартовал проект «Дальневосточная драматургия — здесь!»

Как отметили в министерстве культуры края, на сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе нет учебных заведений, где молодые люди от 18 до 35 лет могли бы получить профессию драматурга — одну из самых востребованных на сегодня в сфере креативных индустрий.