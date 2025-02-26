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Posted 26 февраля, 04:59

Published 26 февраля, 04:59

Modified 26 февраля, 05:01

Updated 26 февраля, 05:01

В Хабаровске стартовал проект «Дальневосточная драматургия — здесь!»

В Хабаровске стартовал проект «Дальневосточная драматургия — здесь!»

26 февраля 2025, 04:59
Фото: Правительство Хабаровского края.
В столице Хабаровского края стартовал очный этап проекта «Дальневосточная драматургия — здесь!» Хабаровского краевого театра кукол. Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сумма поддержки — около 700 тысяч рублей.

Как отметили в министерстве культуры края, на сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе нет учебных заведений, где молодые люди от 18 до 35 лет могли бы получить профессию драматурга — одну из самых востребованных на сегодня в сфере креативных индустрий.

Благодаря проекту на протяжении 10 дней под руководством приглашенного драматурга Марии Конторович пройдут занятия на площадках Хабаровского краевого театра кукол, Краевого театра юного зрителя и Краевой детской библиотеки им. Н. Д. Наволочкина. Мария Конторович — драматург, режиссер, ученица известного драматурга Николая Коляды, участник и куратор целого ряда творческих лабораторий современного искусства и современной драматургии, стипендиат Союза театральных деятелей РФ. Спектакли по ее пьесам идут в различных городах России и за рубежом.

— Принять участие могли все желающие от 18 до 35, предварительно подав заявку. Отбор заключался в том, чтобы найти людей, которые мыслят действиями. Если приводить пример из литературы, то мы среди Толстых искали Чеховых, — рассказала Оксана Розум, руководитель литературно-драматургической части Хабаровского театра кукол.

Проект — подспорье для тех, кто желает научиться создавать тексты для театра и кино, телевидения и интернета, писать сценарии, пьесы, монологи. Это тренинг-интенсив, позволяющий погрузиться в профессию драматурга и постичь ее основы.

— Честно говоря, цели попасть сюда не было, это скорее всего судьба меня занесла, но пока что мне очень нравится атмосфера, все очень творческие. Я не тесно связана с театром, пару раз ходила на спектакли, но могу назвать себя творческим человеком и мне очень важно найти свой творческий путь в жизни, поэтому я себя не ограничиваю чем-то конкретным, но считаю этот проект мне сможет помочь, — поделилась Виктория Магдик, участница проекта.

Обучение продлится до 5 марта включительно. Участники создадут собственный драматургический текст, который затем прозвучит со сцены в исполнении профессиональных артистов. «Читки» новых текстов и их обсуждение состоятся 5 марта.

#Хабаровский край
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