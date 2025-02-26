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Posted 26 февраля, 03:36

Published 26 февраля, 03:36

Modified 26 февраля, 04:39

Updated 26 февраля, 04:39

В Хабаровском крае отремонтировали 98 мостов по дорожному нацпроекту

В Хабаровском крае отремонтировали 98 мостов по дорожному нацпроекту

26 февраля 2025, 03:36
Фото: Правительство Хабаровского края.
С 2022 года в Хабаровском крае велась плановая работа по приведению в нормативное состояние мостов на региональных дорогах. За 3 года удалось отремонтировать 98 искусственных сооружений общей протяженностью 2385 погонных метров.

Мероприятия по реконструкции проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

— Такие крупномасштабные работы в крае не велись достаточно давно. При этом от качественного ремонта мостов напрямую зависит своевременный подвоз продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. За прошедшие 3 года мы провели серьезную работу по замене изношенных и предаварийных конструкций, — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Отметим, что местонахождение сооружений, обновленных в рамках последнего дорожного сезона, можно посмотреть на страницах уникального интерактивного интернет-портала Атлас проблемных объектов края («Атлас 27»), разработанного по поручению главы региона Дмитрия Демешина.

В ходе дорожного сезона 2022 года отремонтировано 34 мостовых перехода. Масштабные работы развернулись на одной из самых протяженных региональных трасс — от Селихино до Николаевска-на-Амуре. Здесь было обновлено 18 мостов, часть из которых — металлогофрированные арочные конструкции засыпного типа. Подобные переходы являются капитальными, долговечными и не требуют серьезных затрат на ежегодное содержание.

Искусственные сооружения также ремонтировались на дороге «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын», на подъездных дорогах к селам Пушкино, Лесопильное и Покровка Бикинского округа. Одним из значимых объектов по праву считается мост через реку Хадя автодороги «Советская Гавань — Ванино» длиной в 120 метров. В Охотском округе специалисты отремонтировали 4 моста на дороге к местному аэропорту, а в Аяно-Майском районе 2 деревянных сооружения.

На 2023 год пришелся пик работ по ремонту мостов на краевых автотрассах, было обновлено 40 объектов. География разносторонняя — новые переходы обеспечили транспортную доступность в Аяно-Майском, Бикинском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском районах. На железобетонных мостовых сооружениях ремонтировали бетонные поверхности опор и пролетных строений, подферменные площадки. Также дорожники заменили резинометаллические опорные части, уложили дорожную одежду из сталефибробетона. На объектах обновили тротуары и лестничные сходы, положили новый асфальт, установили водоотводные и фильтрационные устройства. На деревянных мостах прошли работы по устройству ряжевых опор, монтажу прогонов и поперечин пролетных строений. Также был устроен двухслойный настил деревянной проезжей части, колесоотбойный брус и барьерное ограждение на подходах к мостам.

В прошлом году на автомагистралях региона обновили 24 мостовых перехода. Дорожники возвели 2 деревянных моста в Аяно-Майском районе, на дороге «Селихино — Николаевск-на-Амуре» в границах Комсомольского района 6 малых деревянных мостов заменили на металлогофрированные трубы. В Солнечном районе отремонтировали 5 малых устаревших железобетонных мостов, не отвечающих требованиям безопасности по пропуску большегрузного транспорта. На подходах к объектам службы уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

На автодорогах «подъезд к с. Кукан» и «Биробиджан — Кукан» в Хабаровском районе специалисты обновили по 1 мостовому сооружению, а на автодороге «подъезд к с. Догордон» 5 деревянных мостов заменены на сооружения из стали и бетона. В Ульчском районе работы велись на 4 объектах автодороги «Селихино — Николаевск-на-Амуре». Здесь заменили предаварийные сооружения на капитальные металлогофрированные арочные мосты засыпного типа, отвечающие требованиям по пропуску автотранспорта с разрешенной массой до 14 тонн.

Напомним, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» завершен в 2024 году, а мероприятия по ремонту дорог и мостов получили преемственность в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни».

#Хабаровский край
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