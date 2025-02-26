В Хабаровском крае отремонтировали 98 мостов по дорожному нацпроекту

На 2023 год пришелся пик работ по ремонту мостов на краевых автотрассах, было обновлено 40 объектов. География разносторонняя — новые переходы обеспечили транспортную доступность в Аяно-Майском, Бикинском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском районах. На железобетонных мостовых сооружениях ремонтировали бетонные поверхности опор и пролетных строений, подферменные площадки. Также дорожники заменили резинометаллические опорные части, уложили дорожную одежду из сталефибробетона. На объектах обновили тротуары и лестничные сходы, положили новый асфальт, установили водоотводные и фильтрационные устройства. На деревянных мостах прошли работы по устройству ряжевых опор, монтажу прогонов и поперечин пролетных строений. Также был устроен двухслойный настил деревянной проезжей части, колесоотбойный брус и барьерное ограждение на подходах к мостам.