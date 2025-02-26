В России появился новый препарат, предназначенный для борьбы с избыточным весом

В связи с увеличением числа людей с ожирением и диабетом во всем мире растет и спрос, а значит и цены. Для обеспечения доступности данных лекарств для всех нуждающихся стоимости препаратов от ожирения необходимо регулировать на государственном уровне. Это имеет общенациональное значение, поскольку борьба с избыточным весом — это предупреждение множества болезней, требующих дорогостоящего лечения.