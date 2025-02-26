В России появился новый препарат, предназначенный для борьбы с избыточным весом

Posted 26 февраля, 14:35
Published 26 февраля, 14:35
Modified 26 февраля, 14:35
Updated 26 февраля, 14:35
Тенденция на похудение приобретает все больший размах. Даже те, кто ранее поддерживал идеи бодипозитива, теперь призывают к контролю и нормализации веса, пишет 56orb.ru.
Современный бодипозитив берет свое начало в 60-х годах XX века, когда в США возникло движение за права людей с избыточным весом. К началу XXI века это движение стало популярным, привлекая внимание СМИ и социальных сетей. Многие люди находили вдохновение в рассказах и фотографиях, публикуемых блогерами, поддерживающими бодипозитив.
Ситуация кардинально поменялась с появлением «Оземпика» — лекарственного препарата на основе семаглутида, изначально предназначенного для лечения сахарного диабета второго типа. Вскоре обнаружилось его свойство способствовать снижению веса. Это привело к тому, что многие известные личности начали использовать его — вначале скрывая, а потом уже открыто заявляя об этом.
В связи с увеличением числа людей с ожирением и диабетом во всем мире растет и спрос, а значит и цены. Для обеспечения доступности данных лекарств для всех нуждающихся стоимости препаратов от ожирения необходимо регулировать на государственном уровне. Это имеет общенациональное значение, поскольку борьба с избыточным весом — это предупреждение множества болезней, требующих дорогостоящего лечения.
Использование данного подхода в масштабах нашей страны даст возможность оптимизировать расходы бюджета Федерального фонда ОМС. Работодатели заинтересованы в здоровых сотрудниках, поскольку это напрямую связано с более высокой эффективностью работы и уменьшением выплат по листкам временной нетрудоспособности.
В связи с этим налаживание выпуска отечественных лекарств, содержащих семаглутид, является важным шагом для укрепления здоровья населения России и повышения качества жизни. Кроме того, увеличение доступности препаратов для борьбы с ожирением способствует снижению смертности от болезней сердца и сосудов, а также некоторых онкологических заболеваний.
Стоит отметить, что последние исследования показали: в ряде случаев лекарства на основе семаглутида помогают пациентам избавиться от табачной зависимости, предотвращают развитие алкоголизма и наркомании.