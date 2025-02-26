Владивосток — город контрастов: погодные качели ждут горожан на выходных

Posted 26 февраля, 02:31
Published 26 февраля, 02:31
Modified 26 февраля, 02:33
Updated 26 февраля, 02:33
В пресс-службе Примгидромета сообщили: определять погоду 1 и 2 марта будет гребень сибирского антициклона.
— Суббота в регионе выдастся тёплой: минимальная температура -1…-7 °С, в центральных районах -8…-15 °С. Днём почти по всему краю установятся положительные температуры, до +8 °С, — сообщили синоптики.
А вот воскресенье будет куда прохладнее: в край вторгнется волна холода, ночью по Приморью до -17 °С, а на северо-востоке аж до -25°С. Днём в большинстве районов края тоже заморозки — до -9 °С.
Владивостоку специалисты Примгидромета обещают контрастную погоду: в субботу преимущественно облачно, днём до +4 °С. В воскресенье переменная облачность, сильный северо-западный ветер, температура воздуха — до -8 °С.
Качели! Самые настоящие качели.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Владивосток радовался тёплому деньку.