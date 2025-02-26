Владивосток — город контрастов: погодные качели ждут горожан на выходных

Контрастная погода установится в Приморском крае на первых выходных весны

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В первые весенние выходные в Приморском крае осадков не ожидается, что уже не может не радовать. Но вот качели — на этот раз температурные — приморцев все же ожидают.

В пресс-службе Примгидромета сообщили: определять погоду 1 и 2 марта будет гребень сибирского антициклона. — Суббота в регионе выдастся тёплой: минимальная температура -1…-7 °С, в центральных районах -8…-15 °С. Днём почти по всему краю установятся положительные температуры, до +8 °С, — сообщили синоптики. А вот воскресенье будет куда прохладнее: в край вторгнется волна холода, ночью по Приморью до -17 °С, а на северо-востоке аж до -25°С. Днём в большинстве районов края тоже заморозки — до -9 °С. Владивостоку специалисты Примгидромета обещают контрастную погоду: в субботу преимущественно облачно, днём до +4 °С. В воскресенье переменная облачность, сильный северо-западный ветер, температура воздуха — до -8 °С. Качели! Самые настоящие качели. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Владивосток радовался тёплому деньку. В два раза больше, чем ожидали: внезапная жара накрыла Владивосток в феврале — фото Узнать подробнее