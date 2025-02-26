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Posted 26 февраля, 06:26

Published 26 февраля, 06:26

Modified 26 февраля, 06:28

Updated 26 февраля, 06:28

В Приморском крае отловили ещё одного конфликтного тигра

Юбилейный попался: десятого с начала года тигра отловили в Приморском крае — видео

26 февраля 2025, 06:26
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморском крае отловили ещё одного конфликтного тигра

Сюжет
Тигр
В Хасанском районе сегодня утром отловили еще одного конфликтного тигра. Десятого (!) в целом по Приморью с начала 2025 года.

В пресс-службе минлесхоза Приморского края сообщили: хулиган, который беспокоил села и населенные пункты Хасана, оказался самцом, причём весом более ста килограммов.

— Животное доставлено в центр реабилитации диких животных «Центр „Тигр“ в поселке Алексеевка, — отметили в пресс-службе.
Видео: @minles_pk.

Судя по видео, поездку в центр амба перенес философски, хотя и несколько приуныл.

Судьба полосатого красавчика будет определена после детального осмотра специалистами, которые выяснят, здоров ли тигр и нет ли у него травм.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что показал мониторинг тигров в Чугуевском районе Приморья.

Тигров нет: в Чугуевском районе Приморского края проводят учёт полосатых хищников
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#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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