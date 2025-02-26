Юбилейный попался: десятого с начала года тигра отловили в Приморском крае — видео

В Приморском крае отловили ещё одного конфликтного тигра

Сюжет Тигр

В Хасанском районе сегодня утром отловили еще одного конфликтного тигра. Десятого (!) в целом по Приморью с начала 2025 года.

В пресс-службе минлесхоза Приморского края сообщили: хулиган, который беспокоил села и населенные пункты Хасана, оказался самцом, причём весом более ста килограммов. — Животное доставлено в центр реабилитации диких животных «Центр „Тигр“ в поселке Алексеевка, — отметили в пресс-службе. Видео: @minles_pk . Судя по видео, поездку в центр амба перенес философски, хотя и несколько приуныл. Судьба полосатого красавчика будет определена после детального осмотра специалистами, которые выяснят, здоров ли тигр и нет ли у него травм. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что показал мониторинг тигров в Чугуевском районе Приморья. Тигров нет: в Чугуевском районе Приморского края проводят учёт полосатых хищников Узнать подробнее