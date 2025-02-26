Юбилейный попался: десятого с начала года тигра отловили в Приморском крае — видео

Posted 26 февраля, 06:26
Published 26 февраля, 06:26
Modified 26 февраля, 06:28
Updated 26 февраля, 06:28
В пресс-службе минлесхоза Приморского края сообщили: хулиган, который беспокоил села и населенные пункты Хасана, оказался самцом, причём весом более ста килограммов.
— Животное доставлено в центр реабилитации диких животных «Центр „Тигр“ в поселке Алексеевка, — отметили в пресс-службе.
Судя по видео, поездку в центр амба перенес философски, хотя и несколько приуныл.
Судьба полосатого красавчика будет определена после детального осмотра специалистами, которые выяснят, здоров ли тигр и нет ли у него травм.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что показал мониторинг тигров в Чугуевском районе Приморья.