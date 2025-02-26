Жертва коллекторов чудом выжила в Приморском крае

Posted 25 февраля, 23:53
Published 25 февраля, 23:53
Modified 25 февраля, 23:53
Updated 25 февраля, 23:53
Два дальнегорца приехали в дальневосточную столицу, чтобы разрешить недопонимания со знакомым. Однако полюбовно решить конфликт, возникший на фоне финансовых разногласий, не удалось. Приморцы напали на владивостокца и избили его массивными палками, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Злоумышленники били не только по телу, но и по голове, но пострадавший выжил. Он спрятал голову под припаркованной машиной, тем самым сохранив себе жизнь. Оперативно прибывшие медики оказали помощь потерпевшему. Данный факт сыграл немаловажную роль в спасении жизни человека.
Подозреваемые в страшном преступлении окажутся на скамье подсудимых в ближайшее время — уголовное дело направлено в Первореченский суд Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как компания молодых людей жестоко избила ребенка в Приморском крае.