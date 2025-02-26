Жертва коллекторов чудом выжила в Приморском крае

Злоумышленники били не только по телу, но и по голове, но пострадавший выжил. Он спрятал голову под припаркованной машиной, тем самым сохранив себе жизнь. Оперативно прибывшие медики оказали помощь потерпевшему. Данный факт сыграл немаловажную роль в спасении жизни человека.