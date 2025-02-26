vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 23:53

Published 25 февраля, 23:53

Modified 25 февраля, 23:53

Updated 25 февраля, 23:53

Мужчина во Владивостоке стал жертвой коллекторов из Дальнегорска

Жертва коллекторов чудом выжила в Приморском крае

25 февраля 2025, 23:53
Фото: Изображение Midjourney.

Мужчина во Владивостоке стал жертвой коллекторов из Дальнегорска

Сюжет
Уголовное дело
Мужчина стал жертвой злоумышленников, вооруженных деревянными палками. Как приморцу удалось уцелеть после сорока ударов? — Подробности в материале.

Два дальнегорца приехали в дальневосточную столицу, чтобы разрешить недопонимания со знакомым. Однако полюбовно решить конфликт, возникший на фоне финансовых разногласий, не удалось. Приморцы напали на владивостокца и избили его массивными палками, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Злоумышленники били не только по телу, но и по голове, но пострадавший выжил. Он спрятал голову под припаркованной машиной, тем самым сохранив себе жизнь. Оперативно прибывшие медики оказали помощь потерпевшему. Данный факт сыграл немаловажную роль в спасении жизни человека.

Подозреваемые в страшном преступлении окажутся на скамье подсудимых в ближайшее время — уголовное дело направлено в Первореченский суд Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как компания молодых людей жестоко избила ребенка в Приморском крае.

Сцепился с тремя незнакомцами: ребенка жестко избили в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Отчаянно боролся за жизнь: как жертва испортила план преступников в ПриморьеИзлупил молотком за неправильную парковку: нервного водителя задержали в ПриморьеМужчина повредил авто дамы в Приморье и получил уголовку
#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Полиция#Избиение#Коллекторы#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика