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Posted 27 февраля, 00:13

Published 27 февраля, 00:13

Modified 27 февраля, 00:15

Updated 27 февраля, 00:15

Инвалид получил протез с помощью прокуратуры в Приморском крае

Битва за будущее: парень станет киборгом благодаря прокуратуре в Приморье

27 февраля 2025, 00:13
Фото: Изображение Midjourney.

Инвалид получил протез с помощью прокуратуры в Приморском крае

Сюжет
Спорт
Скорее всего, молодой человек очень ждал 18-летия, чтобы обрести полноценную конечность. Но взрослая жизнь началась с разочарования — он получил отказ на жизненно необходимое приспособление.

Жительница дальневосточной столицы обратилась в прокуратуру после того, как ей отказали в операции для сына, сообщает пресс-служба ведомства.

Ребенок женщины родился без четырех пальцев руки. После совершеннолетия семья планировала поставить мальчику протез с интеллектуальным управлением, но в пенсионном фонде им отказали.

Парню предложили альтернативные варианты, но они не подходили. Молодой человек нуждался в инновационной замене конечностей, ведь он занимается спортом, музыкой, робототехникой.

Надзорное ведомство отстояла права юного приморца. Теперь парню установят бионический процесс стоимостью восемь миллионов рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, на ВЭФ-2024 продемонстрировали современные разработки в области медицины и роботехники.

Передовые разработки кибер-протезов представили на ВЭФ-2024
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