Битва за будущее: парень станет киборгом благодаря прокуратуре в Приморье

Posted 27 февраля, 00:13
Published 27 февраля, 00:13
Modified 27 февраля, 00:15
Updated 27 февраля, 00:15
Жительница дальневосточной столицы обратилась в прокуратуру после того, как ей отказали в операции для сына, сообщает пресс-служба ведомства.
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Парню предложили альтернативные варианты, но они не подходили. Молодой человек нуждался в инновационной замене конечностей, ведь он занимается спортом, музыкой, робототехникой.
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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, на ВЭФ-2024 продемонстрировали современные разработки в области медицины и роботехники.