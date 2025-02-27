Битва за будущее: парень станет киборгом благодаря прокуратуре в Приморье

Инвалид получил протез с помощью прокуратуры в Приморском крае

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Скорее всего, молодой человек очень ждал 18-летия, чтобы обрести полноценную конечность. Но взрослая жизнь началась с разочарования — он получил отказ на жизненно необходимое приспособление.