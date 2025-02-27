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Posted 27 февраля, 07:13

Published 27 февраля, 07:13

Modified 27 февраля, 07:15

Updated 27 февраля, 07:15

Благодаря спецпроекту «Вызов» в Хабаровском крае возвращено в семьи 78 детей

Благодаря спецпроекту «Вызов» в Хабаровском крае возвращено в семьи 78 детей

27 февраля 2025, 07:13
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровском крае продолжается реализация специального проекта «Вызов», который инициирован Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка и направлен на сохранение детей в семьях, профилактику семейного неблагополучия.

В Хабаровском крае благодаря спецпроекту в семьи возвращено 78 детей. Еще в отношении 8 детей родителей отговорили от помещения в соцучреждения, сообщили в министерстве социальной защиты края.

Так, в феврале этого года проведено два заседания межведомственного консилиума обоснованности помещения и нахождения детей в социальных стационарных учреждениях. На них были рассмотрены ситуации помещения и нахождения в учреждениях 36 детей из 9 семей, проживающих в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Амурском районе и районе имени Лазо. Специалисты определили направления работы по возвращению детей родителям, виды необходимой помощи и поддержки, в том числе адресной материальной помощи семьям.

К примеру, семье Ирины А., в которой мама восстанавливается в родительских правах, будет оказана помощь в приобретении мебели для детей. А семье Натальи М., в которую возвратились дети после реабилитации в социальном учреждении, приобретен телевизор. Для улучшения жилищных условий семьи Ольги К. рассматривается вопрос об оплате для нее найма жилого помещения большей площади.

В Комсомольске-на-Амуре на площадке Дома молодежи прошла первая межмуниципальная стратегическая сессия по реализации специального проекта «Вызов». В ней приняли участие заместители глав по социальным вопросам, руководители и специалисты органов и учреждений системы профилактики социального сиротства из шести муниципальных образований края. Участники обсудили особенности семьесберегающего подхода в работе с семьями, основные направления реализации проекта «Вызов», роли участников системы профилактики социального сиротства в достижении общего результата, разработали порядок межведомственного взаимодействия внутри муниципальных образований по сохранению кровных семьей для детей. В Хабаровске дополнительно был организован «круглый стол» для социально-ориентированных некоммерческих организаций края, которые оказывают помощь семьям и могут стать полноправными партнерами в реализации проекта.

Также делегация Хабаровского края приняла участие в семинаре-интенсиве в г. Москве для представителей 14 субъектов РФ, реализующих проект «Вызов». Там обсуждались важные вопросы внедрения семьесберегающего подхода, нормативно-правового регулирования деятельности по профилактике социального сиротства, функционирования служб «Дети в семье», помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Такие мероприятия позволят расширить возможности проекта «Вызов» в Хабаровском крае.

#Хабаровский край
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