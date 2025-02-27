Благодаря спецпроекту «Вызов» в Хабаровском крае возвращено в семьи 78 детей

Posted 27 февраля, 07:13
Published 27 февраля, 07:13
Modified 27 февраля, 07:15
Updated 27 февраля, 07:15
В Хабаровском крае благодаря спецпроекту в семьи возвращено 78 детей. Еще в отношении 8 детей родителей отговорили от помещения в соцучреждения, сообщили в министерстве социальной защиты края.
Так, в феврале этого года проведено два заседания межведомственного консилиума обоснованности помещения и нахождения детей в социальных стационарных учреждениях. На них были рассмотрены ситуации помещения и нахождения в учреждениях 36 детей из 9 семей, проживающих в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Амурском районе и районе имени Лазо. Специалисты определили направления работы по возвращению детей родителям, виды необходимой помощи и поддержки, в том числе адресной материальной помощи семьям.
К примеру, семье Ирины А., в которой мама восстанавливается в родительских правах, будет оказана помощь в приобретении мебели для детей. А семье Натальи М., в которую возвратились дети после реабилитации в социальном учреждении, приобретен телевизор. Для улучшения жилищных условий семьи Ольги К. рассматривается вопрос об оплате для нее найма жилого помещения большей площади.
В Комсомольске-на-Амуре на площадке Дома молодежи прошла первая межмуниципальная стратегическая сессия по реализации специального проекта «Вызов». В ней приняли участие заместители глав по социальным вопросам, руководители и специалисты органов и учреждений системы профилактики социального сиротства из шести муниципальных образований края. Участники обсудили особенности семьесберегающего подхода в работе с семьями, основные направления реализации проекта «Вызов», роли участников системы профилактики социального сиротства в достижении общего результата, разработали порядок межведомственного взаимодействия внутри муниципальных образований по сохранению кровных семьей для детей. В Хабаровске дополнительно был организован «круглый стол» для социально-ориентированных некоммерческих организаций края, которые оказывают помощь семьям и могут стать полноправными партнерами в реализации проекта.
Также делегация Хабаровского края приняла участие в семинаре-интенсиве в г. Москве для представителей 14 субъектов РФ, реализующих проект «Вызов». Там обсуждались важные вопросы внедрения семьесберегающего подхода, нормативно-правового регулирования деятельности по профилактике социального сиротства, функционирования служб «Дети в семье», помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Такие мероприятия позволят расширить возможности проекта «Вызов» в Хабаровском крае.