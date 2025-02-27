Благодаря спецпроекту «Вызов» в Хабаровском крае возвращено в семьи 78 детей

В Комсомольске-на-Амуре на площадке Дома молодежи прошла первая межмуниципальная стратегическая сессия по реализации специального проекта «Вызов». В ней приняли участие заместители глав по социальным вопросам, руководители и специалисты органов и учреждений системы профилактики социального сиротства из шести муниципальных образований края. Участники обсудили особенности семьесберегающего подхода в работе с семьями, основные направления реализации проекта «Вызов», роли участников системы профилактики социального сиротства в достижении общего результата, разработали порядок межведомственного взаимодействия внутри муниципальных образований по сохранению кровных семьей для детей. В Хабаровске дополнительно был организован «круглый стол» для социально-ориентированных некоммерческих организаций края, которые оказывают помощь семьям и могут стать полноправными партнерами в реализации проекта.