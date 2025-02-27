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Posted 27 февраля, 00:54

Published 27 февраля, 00:54

Modified 27 февраля, 07:02

Updated 27 февраля, 07:02

Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в Советско-Гаванский район

Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в Советско-Гаванский район

27 февраля 2025, 00:54
Фото: Правительство Хабаровского края.
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин продолжает практику регулярных рабочих поездок по муниципалитетам региона. На этой неделе он посетил Советско-Гаванский район. Основными объектами внимания Дмитрия Демешина в этой поездке стали объект, по поводу которых к нему обращаются местные жители.

В частности, в Советской Гавани глава региона побывал на заводе ЖБИ. Предприятие занимается выпуском железобетонных изделий и производством продукции гранодиорита. Щебень высокой прочности, который выпускает завод, востребован для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры, в частности БАМ-2, а также для текущих потребностей Советско-Гаванского и Ванинского районов, Сахалинской области.

При этом сегодня часть производственных мощностей предприятия простаивает.

Как отметил Дмитрий Демешин, первоочередная задача — сохранить производство, поддержать завод заказами. В дальнейшем же необходимо вводить в хозяйственный оборот неиспользуемые мощности. Проработать вопрос о возможности возрождения предприятия Дмитрий Демешин поручил главе Советско-Гаванского района Дмитрию Чайке.

— Дмитрий Эдуардович, давайте думайте, как это сделать. Я сюда пришлю минстрой, чтобы они отработали эту историю, ­– сказал глава региона.

Дмитрий Демешин также посетил Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум, в котором сегодня обучается 685 человек. Учебное заведение готовит кадры для рыбохозяйственной, металлургической отраслей — слесарей, сварщиков, электромонтеров и других специалистов.

Глава региона осмотрел учебные помещения и оборудование, пообщался со студентами. Актуальная задача на сегодня — отремонтировать один из учебных классов. В этом году планируется набор на новую — актуальную для экономики района — специальность «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)».

В 2020 году при поддержке правительства края по плану развития Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла в техникуме оснастили новым оборудованием три мастерские: «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Сварщик». Ещё одно обновление материально-технической базы учебного заведения произошло в 2022 году в партнёрстве с АО «Полиметалл», оно коснулось новой специальности «Металлургия цветных металлов». В декабре прошлого года при поддержке Минвостокразвития России за счет дальневосточной президентской единой субсидии открылись пять новых современных мастерских: «Электромонтаж», «Слесарно-сантехническая», «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло — и топливоснабжения», «Обработка водных биоресурсов» и «Техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных машин». Для обучения студентов также приобретена дорогостоящая техника: экскаватор-погрузчик, автосамосвал, фронтальный погрузчик и прицеп-трап.

Итогом посещения техникума стало поручение губернатора министру образования и науки края предоставить информацию о текущем состоянии студенческого общежития и проработать вопрос восстановления одного из его корпусов.

— Мы должны обеспечить нашим молодым специалистам не только качественное образование, но и достойные условия для проживания, — подчеркнул глава региона.

Отметим, что Дмитрий Демешин продолжает активно работать в муниципалитетах, решая конкретные задачи. Губернатор предпочитает делать это не из кабинета, а в непосредственном контакте с представителями территорий — властями муниципалитетов, бизнесом, общественностью, не просто получая информацию из первых рук, но и лично контролируя процессы на местах.

#Хабаровский край
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