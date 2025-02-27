Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в Советско-Гаванский район

В 2020 году при поддержке правительства края по плану развития Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла в техникуме оснастили новым оборудованием три мастерские: «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Сварщик». Ещё одно обновление материально-технической базы учебного заведения произошло в 2022 году в партнёрстве с АО «Полиметалл», оно коснулось новой специальности «Металлургия цветных металлов». В декабре прошлого года при поддержке Минвостокразвития России за счет дальневосточной президентской единой субсидии открылись пять новых современных мастерских: «Электромонтаж», «Слесарно-сантехническая», «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло — и топливоснабжения», «Обработка водных биоресурсов» и «Техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных машин». Для обучения студентов также приобретена дорогостоящая техника: экскаватор-погрузчик, автосамосвал, фронтальный погрузчик и прицеп-трап.