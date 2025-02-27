«Добрались до Владивостока»: амурского тигра заметили на Золотом мосту — видео

Posted 27 февраля, 02:01
Published 27 февраля, 02:01
Modified 27 февраля, 02:03
Updated 27 февраля, 02:03
Внимательный житель краевой столицы заметил голограмму хищника, которая отображалась на опоре Золотого моста.
«Теперь тигры добрались и до Владивостока», — шутят подписчики новых медиа.
Изображение, к слову, выглядит весьма реалистично. Мужчина, увидевший изображение, был весьма удивлен. Ведь такую красоту он видит впервые на мостовом сооружении.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в 2025 году отловили десяток краснокнижных котиков в Приморском крае.