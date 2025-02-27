«Добрались до Владивостока»: амурского тигра заметили на Золотом мосту — видео

Хищник украсил мостовое сооружение в центре Владивостока

Сюжет Тигр

Страсти вокруг дикого зверя не утихают в Приморском крае. На сей раз полосатый кот «наделал шуму» во Владивостоке. Мужчина поднял голову и обомлел, увидев, как огромный хищник смотрит на него.