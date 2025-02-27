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Posted 27 февраля, 02:01

Published 27 февраля, 02:01

Modified 27 февраля, 02:03

Updated 27 февраля, 02:03

Хищник украсил мостовое сооружение в центре Владивостока

«Добрались до Владивостока»: амурского тигра заметили на Золотом мосту — видео

27 февраля 2025, 02:01
Фото: vostokmedia.com.

Хищник украсил мостовое сооружение в центре Владивостока

Сюжет
Тигр
Страсти вокруг дикого зверя не утихают в Приморском крае. На сей раз полосатый кот «наделал шуму» во Владивостоке. Мужчина поднял голову и обомлел, увидев, как огромный хищник смотрит на него.

Внимательный житель краевой столицы заметил голограмму хищника, которая отображалась на опоре Золотого моста.

«Теперь тигры добрались и до Владивостока», — шутят подписчики новых медиа.

Изображение, к слову, выглядит весьма реалистично. Мужчина, увидевший изображение, был весьма удивлен. Ведь такую красоту он видит впервые на мостовом сооружении.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в 2025 году отловили десяток краснокнижных котиков в Приморском крае.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Тигры#Тигр#Золотой мост#Приморский край
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