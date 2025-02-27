Достал из штанов и шокировал: что мужчина показал оппоненту в ходе драки в Приморье

Posted 27 февраля, 00:48
Published 27 февраля, 00:48
Modified 27 февраля, 00:50
Updated 27 февраля, 00:50
В краевой столице силовики разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошел в многоэтажке, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
28-летний мужчина сообщил в полицию, что в подъезде его избил неизвестный. Чуть позже 37-летний приморец обратился в дежурную часть со встречным заявлением.
Оказалось, между горожанами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Более того, один из оппонентов успел напугать обидчика предметами, схожими с ножом и оружием. Проверка показала, что пистолет игрушечный.
«Заявителям выданы направления на судебно — медицинское обследование, по результатам которого будет определена степень тяжести вреда, причиненного их здоровью», — отметили в полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовом избиении мужчины, обернувшееся пальбой в Приморском крае.