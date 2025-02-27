Достал из штанов и шокировал: что мужчина показал оппоненту в ходе драки в Приморье

Силовики разбираются в обстоятельствах жесткой драки во Владивостоке

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Жители Владивостока повздорили в подъезде и даже успели поколотить друг друга. Но краски начали сгущаться после того, как один из них начал опасную демонстрацию.