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Posted 27 февраля, 00:48

Published 27 февраля, 00:48

Modified 27 февраля, 00:50

Updated 27 февраля, 00:50

Силовики разбираются в обстоятельствах жесткой драки во Владивостоке

Достал из штанов и шокировал: что мужчина показал оппоненту в ходе драки в Приморье

27 февраля 2025, 00:48
Фото: 1MI.

Силовики разбираются в обстоятельствах жесткой драки во Владивостоке

Сюжет
Оружие
Жители Владивостока повздорили в подъезде и даже успели поколотить друг друга. Но краски начали сгущаться после того, как один из них начал опасную демонстрацию.

В краевой столице силовики разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошел в многоэтажке, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

28-летний мужчина сообщил в полицию, что в подъезде его избил неизвестный. Чуть позже 37-летний приморец обратился в дежурную часть со встречным заявлением.

Оказалось, между горожанами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Более того, один из оппонентов успел напугать обидчика предметами, схожими с ножом и оружием. Проверка показала, что пистолет игрушечный.

«Заявителям выданы направления на судебно — медицинское обследование, по результатам которого будет определена степень тяжести вреда, причиненного их здоровью», — отметили в полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовом избиении мужчины, обернувшееся пальбой в Приморском крае.

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