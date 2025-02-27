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Posted 27 февраля, 11:49

Published 27 февраля, 11:49

Modified 27 февраля, 11:49

Updated 27 февраля, 11:49

Ефимов: Более 70 новостроек построено в Москве по программе реновации в 2024 году

Ефимов: Более 70 новостроек построено в Москве по программе реновации в 2024 году

27 февраля 2025, 11:49
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В российской столице в 2024 году благодаря программе реновации было возведено 74 новых многоквартирных дома. Об этом проинформировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как информирует mos.ru, суммарная площадь этих новостроек превышает 1,3 млн квадратных метров.

По словам Ефимова, новые дома появились в 11 административных округах города. Наибольшее количество зданий построено на востоке Москвы — 20, на севере столицы — 15, на северо-востоке и юго-востоке — по 9.

Жилые объекты возводятся как на специально выделенных территориях, так и на площадках, освобожденных под застройку.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что новые комплексы расположены в 44 столичных районах. Лидером является Головинский район с шестью домами, включающими 835 квартир с улучшенной отделкой. В Перове построили пять ЖК, включающих 1084 квартиры. В Люблине возвели четыре здания, насчитывающих 1091 квартиру.

Вокруг всех новостроек уже проведены работы по облагораживанию: появились детские и спортивные площадки, места для отдыха, смонтировали уличное освещение и системы видеонаблюдения.

Возведение всех домов по программе реновации в Москве находится под контролем Мосгосстройнадзора. За период строительства инспекторы провели более 600 выездных проверок, где оценивали соответствие выполненных работ утвержденным проектным решениям. В проверках участвовали эксперты подведомственного центра экспертиз, проводившие всесторонние исследования конструкций зданий и используемых материалов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил результаты программы реновации за 2024 год. Детальная информация о программе представлена на сайте mos.ru.

Программа реновации, стартовавшая в августе 2017 года, касается примерно миллиона жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. Недавно Сергей Собянин дал указание удвоить темпы реализации программы.

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