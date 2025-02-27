Ефимов: Более 70 новостроек построено в Москве по программе реновации в 2024 году

Posted 27 февраля, 11:49
Published 27 февраля, 11:49
Modified 27 февраля, 11:49
Updated 27 февраля, 11:49
Как информирует mos.ru, суммарная площадь этих новостроек превышает 1,3 млн квадратных метров.
По словам Ефимова, новые дома появились в 11 административных округах города. Наибольшее количество зданий построено на востоке Москвы — 20, на севере столицы — 15, на северо-востоке и юго-востоке — по 9.
Жилые объекты возводятся как на специально выделенных территориях, так и на площадках, освобожденных под застройку.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что новые комплексы расположены в 44 столичных районах. Лидером является Головинский район с шестью домами, включающими 835 квартир с улучшенной отделкой. В Перове построили пять ЖК, включающих 1084 квартиры. В Люблине возвели четыре здания, насчитывающих 1091 квартиру.
Вокруг всех новостроек уже проведены работы по облагораживанию: появились детские и спортивные площадки, места для отдыха, смонтировали уличное освещение и системы видеонаблюдения.
Возведение всех домов по программе реновации в Москве находится под контролем Мосгосстройнадзора. За период строительства инспекторы провели более 600 выездных проверок, где оценивали соответствие выполненных работ утвержденным проектным решениям. В проверках участвовали эксперты подведомственного центра экспертиз, проводившие всесторонние исследования конструкций зданий и используемых материалов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил результаты программы реновации за 2024 год. Детальная информация о программе представлена на сайте mos.ru.
Программа реновации, стартовавшая в августе 2017 года, касается примерно миллиона жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. Недавно Сергей Собянин дал указание удвоить темпы реализации программы.