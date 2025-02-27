Ефимов: Более 70 новостроек построено в Москве по программе реновации в 2024 году

Возведение всех домов по программе реновации в Москве находится под контролем Мосгосстройнадзора. За период строительства инспекторы провели более 600 выездных проверок, где оценивали соответствие выполненных работ утвержденным проектным решениям. В проверках участвовали эксперты подведомственного центра экспертиз, проводившие всесторонние исследования конструкций зданий и используемых материалов.