vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 01:34

Published 27 февраля, 01:34

Modified 27 февраля, 01:36

Updated 27 февраля, 01:36

Аномальная жара наведается в Приморье к концу зимы

Экстремально тепло: необычайно жаркая погода осчастливит Приморский край в феврале

27 февраля 2025, 01:34
Фото: Изображение Midjourney.

Аномальная жара наведается в Приморье к концу зимы

Сюжет
Погода
Февраль преподнесет сюрприз жителям Приморского края. Повсеместный и уверенный плюс накроет регион.

Сегодня, 27 февраля, волна холода устремится к востоку и к региону начнет приближаться циклон, сообщает «Примгидромет». Дневные температуры повысятся до +12 °С.

В пятницу, 28 февраля, осадки «зацепят» только северные районы. Потепление в крае продолжится. Ночью стрелки термометров упадут до -18 °С, на юго-западе будут колебаться в районе нуля.

«Последний зимний день ожидается экстремально теплым», — подчеркнули синоптики.

Воздух прогреется до +16 градусов. Только в Тернейском районе столбики термометров успеют повысится только до +5 °С.

Во Владивостоке осадки маловероятны. Дневные температуры — +3 — +11 °С, ночью около нуля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаки продолжают испытывать судьбу несмотря на приближение весны в дальневосточной столице.

Инстинкта самосохранения — 0: аномальное тепло не помеха подледной рыбалке в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Плюс всемогущий: долгожданная весна вернется в Приморье уже в феврале«Галя, у нас отмена»: снег, мороз и ни намека на весну ожидаются в ПриморьеЦиклон из Китая и мощное потепление до +7°С: весна бесцеремонно врывается в Приморье
#Новости#Общество#Дальний Восток#Погода#Владивосток#Рыбаки#Весна#Температура#Циклон#Примгидромет#Приморский край#Осадки#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика