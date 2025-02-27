Экстремально тепло: необычайно жаркая погода осчастливит Приморский край в феврале

Posted 27 февраля, 01:34
Published 27 февраля, 01:34
Modified 27 февраля, 01:36
Updated 27 февраля, 01:36
Сегодня, 27 февраля, волна холода устремится к востоку и к региону начнет приближаться циклон, сообщает «Примгидромет». Дневные температуры повысятся до +12 °С.
В пятницу, 28 февраля, осадки «зацепят» только северные районы. Потепление в крае продолжится. Ночью стрелки термометров упадут до -18 °С, на юго-западе будут колебаться в районе нуля.
«Последний зимний день ожидается экстремально теплым», — подчеркнули синоптики.
Воздух прогреется до +16 градусов. Только в Тернейском районе столбики термометров успеют повысится только до +5 °С.
Во Владивостоке осадки маловероятны. Дневные температуры — +3 — +11 °С, ночью около нуля.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаки продолжают испытывать судьбу несмотря на приближение весны в дальневосточной столице.