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Posted 27 февраля, 09:25

Published 27 февраля, 09:25

Modified 27 февраля, 10:12

Updated 27 февраля, 10:12

Потепление до +15°С ожидают в Приморском крае 28 февраля

Это точно зима? До +15°С будет в Приморском крае

27 февраля 2025, 09:25
Фото: 1MI.

Потепление до +15°С ожидают в Приморском крае 28 февраля

Сюжет
Погода
28 февраля столбики термометров покажут невероятно высокие температуры. В некоторых районах Приморья воздух прогреется до +15°С.

28 февраля в Приморье ожидается преимущественно сухая погода, с полем пониженного атмосферного давления. Ветер будет юго-западным и западным, умеренным до сильного. Температура воздуха ночью составит +2…-18°C, а днем +4…+15°C.

Во Владивостоке будет небольшая облачность без осадков, с местным туманом утром. Ночью ожидается +0…+2°C, днем +8…+10°C.

В Уссурийске также без осадков, с температурой ночью 0…-2°C и днем +13…+15°C.

В Находке будет небольшая облачность и туман утром, с температурой ночью 0…-2°C и днем +10…+12°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аномальном потеплении в Приморье.

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