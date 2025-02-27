Это точно зима? До +15°С будет в Приморском крае

Posted 27 февраля, 09:25
Published 27 февраля, 09:25
Modified 27 февраля, 10:12
Updated 27 февраля, 10:12
28 февраля в Приморье ожидается преимущественно сухая погода, с полем пониженного атмосферного давления. Ветер будет юго-западным и западным, умеренным до сильного. Температура воздуха ночью составит +2…-18°C, а днем +4…+15°C.
Во Владивостоке будет небольшая облачность без осадков, с местным туманом утром. Ночью ожидается +0…+2°C, днем +8…+10°C.
В Уссурийске также без осадков, с температурой ночью 0…-2°C и днем +13…+15°C.
В Находке будет небольшая облачность и туман утром, с температурой ночью 0…-2°C и днем +10…+12°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аномальном потеплении в Приморье.