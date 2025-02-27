Хабаровским школьникам раскрыли секреты операционных систем на «Уроке цифры»

Школьники узнали, как операционные системы помогают компьютерам и другим устройствам выполнять команды, управлять программами и обеспечивать удобство работы пользователя. Изученный материал ребята обсудили с гостем урока — Олегом Боровиком из Центра инновационного образования, подразделения одной из крупнейших ИТ-компаний края, где реализуют программы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Специалист объяснил третьеклассникам, как операционные системы используются в современной ИТ-инфраструктуре, поделился примерами из своей работы и рассказал, какие перспективы открывает знание цифровых технологий.