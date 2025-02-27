Хабаровским школьникам раскрыли секреты операционных систем на «Уроке цифры»

Posted 27 февраля, 07:32
Published 27 февраля, 07:32
Modified 27 февраля, 07:34
Updated 27 февраля, 07:34
Новый цикл занятий посвящен изучению операционных систем — их структуре, функциям и принципам управления цифровыми устройствами.
Урок по этой теме прошел сегодня в начальной школе «Открытие» в Хабаровске. Ученики 3-го класса посмотрели видеолекцию от федерального партнера проекта — разработчика инфраструктурного и системного программного обеспечения — компании «Группа Астра».
Школьники узнали, как операционные системы помогают компьютерам и другим устройствам выполнять команды, управлять программами и обеспечивать удобство работы пользователя. Изученный материал ребята обсудили с гостем урока — Олегом Боровиком из Центра инновационного образования, подразделения одной из крупнейших ИТ-компаний края, где реализуют программы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Специалист объяснил третьеклассникам, как операционные системы используются в современной ИТ-инфраструктуре, поделился примерами из своей работы и рассказал, какие перспективы открывает знание цифровых технологий.
Традиционно практическая часть занятия представлена интерактивным тренажером: в этот раз школьникам нужно пройти лабиринт, выполнив все задания. Материалы разделены по трем возрастным категориям: для младших, средних и старших классов. Задания отличаются объемом и уровнем сложности.
— «Урок цифры» — это не только возможность получить полезные знания, но и способ в доступной и интересной форме вовлечь школьников в мир технологий. Такие занятия можно проходить всей семьей: взрослые смогут поделиться своим опытом использования цифровых продуктов и гаджетов, а возможно, даже улучшат свои цифровые компетенции за прохождением игровых тренажеров. Кроме того, это отличный вариант, чтобы разнообразить семейный досуг, — отметили в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.
Цикл занятий «Секреты операционных систем» завершится 2 марта, а уже с 10 марта школьников ждут новые занятия по теме «Технологии современного программирования».
Материалы по всем циклам проекта остаются в свободном доступе на официальном сайте. За успешное прохождение урока школьники получают электронный сертификат.
Проект объединяет усилия ведущих технологических компаний страны, проводится при поддержке Минцифры России, Минпросвещения и АНО «Цифровая экономика» в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».