КАМАЗ-54901 продемонстрировал экономичность, превзойдя конкурентов

«Топливный тест» был проведен компанией «КАМАЗ» совместно с грузоперевозчиками. В испытании приняли участие четыре грузовых автомобиля: КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, а также тягачи китайских марок Shacman и Sitrak. Они преодолели 690-километровый маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга, перевозя реальный груз от Wildberries. Условия заезда, включая вес груза, были максимально стандартизированы для всех участников. За соблюдением чистоты эксперимента следил редактор журнала «Авторевю» Федор Лапшин, который проехал всю дистанцию, попеременно находясь в кабинах каждого из тестируемых грузовиков. Об этом пишет inkazan.ru.