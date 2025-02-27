КАМАЗ-54901 продемонстрировал экономичность, превзойдя конкурентов

Posted 27 февраля, 05:28
Published 27 февраля, 05:28
Modified 27 февраля, 06:57
Updated 27 февраля, 06:57
«Топливный тест» был проведен компанией «КАМАЗ» совместно с грузоперевозчиками. В испытании приняли участие четыре грузовых автомобиля: КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, а также тягачи китайских марок Shacman и Sitrak. Они преодолели 690-километровый маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга, перевозя реальный груз от Wildberries. Условия заезда, включая вес груза, были максимально стандартизированы для всех участников. За соблюдением чистоты эксперимента следил редактор журнала «Авторевю» Федор Лапшин, который проехал всю дистанцию, попеременно находясь в кабинах каждого из тестируемых грузовиков. Об этом пишет inkazan.ru.
Во время съемок репортажа Лапшин подчеркнул, что для компаний, занимающихся грузоперевозками, ключевым аспектом является экономичность техники. До начала СВО не только КАМАЗ, но и европейские бренды регулярно организовывали обучающие программы по экономичному стилю вождения, акцентируя внимание на потреблении горючего.
«Потом к нам пришли китайцы, стало не хватать водителей, и всем было уже не до экономичности — лишь бы на чем-то ездить. Но времена меняются, КАМАЗ становится сильнее, и вот мы оказались на площадке перевозчика NATCAR», — рассказал Лапшин.
Все четыре грузовых автомобиля успешно завершили маршрут, избежав неисправностей и аварий. На финишной черте организаторы оценили расход топлива каждого участника не по показаниям бортовых систем, которые могут быть не совсем точными, а на основе фактического объема топлива, необходимого для полной заправки.
Лучший результат продемонстрировала флагманская модель КАМАЗ-54901, доказав свою устойчивость к санкциям. Ее средний расход составил 25,2 литра на 100 км. Результаты других участников: Shacman — 25,4 л/100 км, КАМАЗ-54902 — 26,1 л/100 км, Sitrak — 28,9 л/100 км.
КАМАЗ-54901, разработанный на современной платформе, быстро завоевал признание в сфере грузоперевозок и стал востребованным выбором. Данная модель демонстрирует высокую производительность и задает новые стандарты в индустрии.