Капот смяло от удара: мужчина погиб после чудовищного ДТП во Владивостоке

Posted 27 февраля, 03:32
Published 27 февраля, 03:32
Modified 27 февраля, 03:34
Updated 27 февраля, 03:34
В столице ДФО на Луговой автомобилист сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Предварительно установлено, что водитель ехал со Спортивной на Баляева и наехал на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший умер в машине скорой помощи.
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах происшествия.
«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о страшной аварии, в которой погиб участник еще одного ДТП в Приморском крае.