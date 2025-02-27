Капот смяло от удара: мужчина погиб после чудовищного ДТП во Владивостоке

Смертельная авария произошла на Луговой во Владивостоке

Сюжет ГИБДД

Жуткое столкновение с трагичным исходом произошло на одной из оживленных улиц Владивостока. За жизнь мужчины боролись медики, но он умер в карете скорой помощи.