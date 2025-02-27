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Posted 27 февраля, 03:32

Published 27 февраля, 03:32

Modified 27 февраля, 03:34

Updated 27 февраля, 03:34

Смертельная авария произошла на Луговой во Владивостоке

Капот смяло от удара: мужчина погиб после чудовищного ДТП во Владивостоке

27 февраля 2025, 03:32
Фото: prim_police.

Смертельная авария произошла на Луговой во Владивостоке

Сюжет
ГИБДД
Жуткое столкновение с трагичным исходом произошло на одной из оживленных улиц Владивостока. За жизнь мужчины боролись медики, но он умер в карете скорой помощи.

В столице ДФО на Луговой автомобилист сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что водитель ехал со Спортивной на Баляева и наехал на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший умер в машине скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах происшествия.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о страшной аварии, в которой погиб участник еще одного ДТП в Приморском крае.

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