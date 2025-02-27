Картина дня в Приморье: жуткое видео из школы, аномально жаркая зима и грязный пляж

Posted 27 февраля, 11:11
Published 27 февраля, 11:11
Modified 28 февраля, 01:09
Updated 28 февраля, 01:09
Аномальная жара в последний день зимы
28 февраля столбики термометров покажут невероятно высокие температуры. В некоторых районах Приморья воздух прогреется до +15°С.
Кто изгадил «первый пляж Приморья»?
Пляжный отдых не за горами. А значит Шамора снова станет актуальной для путешественников. Но стоит быть осторожными на берегу, ведь любители загара рискуют стать дурно пахнущими «шоколадками».
Скандал разгорелся в одной из школ
Резонансная история с незнакомцем, который подошел к маленькой девочке с ужасными намерениями набирает обороты. Подозреваемого нашли, о чем сообщили силовики.