Ключи от новых домов вручили педагогам в посёлке Чегдомын Хабаровского края

Posted 27 февраля, 07:24
Published 27 февраля, 07:24
Modified 27 февраля, 07:26
Updated 27 февраля, 07:26
Одним из ее направлений является строительство жилья, предоставляемого по договору найма.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, в прошлом году по программе было возведено шесть таких домов — два в поселке Переяславка района имени Лазо и четыре в Чегдомыне. Дома в Переяславке передали в конце прошлого года семьям сельских педагогов. Накануне прошла передача домов в Чегдомыне.
— Ключи переданы четырем семьям педагогов из Чегдомына. Общая площадь домов составляет 230 квадратных метров. Они оборудованы всеми необходимыми коммуникациями. У каждого есть индивидуальный земельный участок и ограждение, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.
Он отметил, что построенные дома — это первый опыт края в таком проекте, и он оказался успешным. В этом году в Чегдомыне начнется возведение 15 домов, сдача которых планируется в 2026 году. Также построят 3 дома в Ванинском районе.
Как пояснили в министерстве, стать участником этой программы могут граждане, живущие и работающие в сельской местности, и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Среди них учителя, врачи, работники сферы АПК, представители других отраслей. Второе необходимое условие — компании, в которых они работают, должны внести в строительство дома не менее 20% его стоимости. Жилье может быть выкуплено за 10% стоимости через 5 лет работы в сельской местности или за 1 процент через 10 лет.
Напомним, работающие в отрасли сельского хозяйства или социальной сфере сельчане могут также получить социальную выплату на строительство или приобретение жилья на сельских территориях. Государство предоставляет 70 процентов его стоимости. В прошлом году в Хабаровском крае поддержкой воспользовались 17 семей.
С 2024 года сельхозтоваропроизводители края могут также получить компенсацию за жилье, построенное на сельских территориях для своих работников, размер выплаты составляет 40 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Поддержка была предоставлена 5 фермерским хозяйствам на возмещение затрат по строительству домов общей площадью 539 квадратных метров.