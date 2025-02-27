Ключи от новых домов вручили педагогам в посёлке Чегдомын Хабаровского края

Как пояснили в министерстве, стать участником этой программы могут граждане, живущие и работающие в сельской местности, и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Среди них учителя, врачи, работники сферы АПК, представители других отраслей. Второе необходимое условие — компании, в которых они работают, должны внести в строительство дома не менее 20% его стоимости. Жилье может быть выкуплено за 10% стоимости через 5 лет работы в сельской местности или за 1 процент через 10 лет.