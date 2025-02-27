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Posted 27 февраля, 07:24

Published 27 февраля, 07:24

Modified 27 февраля, 07:26

Updated 27 февраля, 07:26

Ключи от новых домов вручили педагогам в посёлке Чегдомын Хабаровского края

Ключи от новых домов вручили педагогам в посёлке Чегдомын Хабаровского края

27 февраля 2025, 07:24
Фото: Правительство Хабаровского кра.
Семьям педагогов из поселка Чегдомын Верхнебуреинского района края торжественно вручили ключи от новых индивидуальных домов, где новоселы будут проживать по договору найма. Жилье построено по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», цель которой — улучшение условий жизни сельчан.

Одним из ее направлений является строительство жилья, предоставляемого по договору найма.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, в прошлом году по программе было возведено шесть таких домов — два в поселке Переяславка района имени Лазо и четыре в Чегдомыне. Дома в Переяславке передали в конце прошлого года семьям сельских педагогов. Накануне прошла передача домов в Чегдомыне.

— Ключи переданы четырем семьям педагогов из Чегдомына. Общая площадь домов составляет 230 квадратных метров. Они оборудованы всеми необходимыми коммуникациями. У каждого есть индивидуальный земельный участок и ограждение, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.

Он отметил, что построенные дома — это первый опыт края в таком проекте, и он оказался успешным. В этом году в Чегдомыне начнется возведение 15 домов, сдача которых планируется в 2026 году. Также построят 3 дома в Ванинском районе.

Как пояснили в министерстве, стать участником этой программы могут граждане, живущие и работающие в сельской местности, и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Среди них учителя, врачи, работники сферы АПК, представители других отраслей. Второе необходимое условие — компании, в которых они работают, должны внести в строительство дома не менее 20% его стоимости. Жилье может быть выкуплено за 10% стоимости через 5 лет работы в сельской местности или за 1 процент через 10 лет.

Напомним, работающие в отрасли сельского хозяйства или социальной сфере сельчане могут также получить социальную выплату на строительство или приобретение жилья на сельских территориях. Государство предоставляет 70 процентов его стоимости. В прошлом году в Хабаровском крае поддержкой воспользовались 17 семей.

С 2024 года сельхозтоваропроизводители края могут также получить компенсацию за жилье, построенное на сельских территориях для своих работников, размер выплаты составляет 40 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Поддержка была предоставлена 5 фермерским хозяйствам на возмещение затрат по строительству домов общей площадью 539 квадратных метров.

#Хабаровский край
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