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Posted 27 февраля, 04:06

Published 27 февраля, 04:06

Modified 27 февраля, 04:08

Updated 27 февраля, 04:08

Собачники нарушают правила на именитом пляже Владивостока

Красота и не только: кто «изгадил» отдых на популярном пляже в Приморье — фото

27 февраля 2025, 04:06
Фото: vostokmedia.com.

Собачники нарушают правила на именитом пляже Владивостока

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Пляжный отдых не за горами. А значит Шамора снова станет актуальной для путешественников. Но стоит быть осторожными на берегу, ведь любители загара рискуют стать дурно пахнущими «шоколадками».

Дальневосточная столица постепенно отвыкает от жутких морозов и готовится к теплым денькам. Атмосфера, царящая на одном из популярнейших пляжей муниципалитета, тому подтверждение.

На Шаморе стало значительно больше гостей, отметила горожанка. На стоянке очень много машин, — кто-то сидит в местном кафе, а некоторые гуляют, осматривая красоты бухты.

Но без нарушений не обошлось. Администрация локации повесила объявление: выгул собак на пляже запрещен. Для приморцев с «хвостиками» есть асфальтированные дорожки, но, судя по всему, они не всех устраивают.

На чистом песочке замечена девушка с псом внушительных размеров. Оставил ли он «частичку себя» на берегу? — Остается надеяться, что нет. Ведь совсем скоро излюбленное место будет забито отдыхающими, а экскременты будут не самым лучшим сюрпризом для тех, кто любит нежиться на солнце.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, судя по тенденции, на приморских базах отдыха ожидается аншлаг — мест в прибрежных домиках нет.

Мест нет: базы отдыха Приморья не готовы принять туристов с черноморского побережья
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