Красота и не только: кто «изгадил» отдых на популярном пляже в Приморье — фото

Posted 27 февраля, 04:06
Published 27 февраля, 04:06
Modified 27 февраля, 04:08
Updated 27 февраля, 04:08
Дальневосточная столица постепенно отвыкает от жутких морозов и готовится к теплым денькам. Атмосфера, царящая на одном из популярнейших пляжей муниципалитета, тому подтверждение.
На Шаморе стало значительно больше гостей, отметила горожанка. На стоянке очень много машин, — кто-то сидит в местном кафе, а некоторые гуляют, осматривая красоты бухты.
Но без нарушений не обошлось. Администрация локации повесила объявление: выгул собак на пляже запрещен. Для приморцев с «хвостиками» есть асфальтированные дорожки, но, судя по всему, они не всех устраивают.
На чистом песочке замечена девушка с псом внушительных размеров. Оставил ли он «частичку себя» на берегу? — Остается надеяться, что нет. Ведь совсем скоро излюбленное место будет забито отдыхающими, а экскременты будут не самым лучшим сюрпризом для тех, кто любит нежиться на солнце.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, судя по тенденции, на приморских базах отдыха ожидается аншлаг — мест в прибрежных домиках нет.