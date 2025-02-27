Красота и не только: кто «изгадил» отдых на популярном пляже в Приморье — фото

На чистом песочке замечена девушка с псом внушительных размеров. Оставил ли он «частичку себя» на берегу? — Остается надеяться, что нет. Ведь совсем скоро излюбленное место будет забито отдыхающими, а экскременты будут не самым лучшим сюрпризом для тех, кто любит нежиться на солнце.