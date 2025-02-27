Мог сгореть в собственной квартире: мужчину спасли из пожара в Уссурийске

Днем в Уссурийске на улице Ленинградская произошло возгорание в квартире на втором этаже многоквартирного дома. В момент прибытия пожарных в квартире горели бытовые вещи, пострадал мужчина.

Пожар ликвидировали, пламя охватило площадь около 10 квадратных метров. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и размер ущерба.

Этот инцидент стал очередным в серии пожаров, произошедших в Уссурийске в последнее время.