Мог сгореть в собственной квартире: мужчину спасли из пожара в Уссурийске

Posted 27 февраля, 08:42
Published 27 февраля, 08:42
Modified 27 февраля, 09:00
Updated 27 февраля, 09:00
Днем в Уссурийске на улице Ленинградская произошло возгорание в квартире на втором этаже многоквартирного дома. В момент прибытия пожарных в квартире горели бытовые вещи, пострадал мужчина.
Пожар ликвидировали, пламя охватило площадь около 10 квадратных метров. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и размер ущерба.
Этот инцидент стал очередным в серии пожаров, произошедших в Уссурийске в последнее время.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жителя Уссурийска спасли из пожара, который случился из-за сигареты.