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Posted 27 февраля, 08:42

Published 27 февраля, 08:42

Modified 27 февраля, 09:00

Updated 27 февраля, 09:00

Мог сгореть в собственной квартире: мужчину спасли из пожара в Уссурийске

Мог сгореть в собственной квартире: мужчину спасли из пожара в Уссурийске

27 февраля 2025, 08:42
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пожар
В Уссурийске загорелась квартира в жилом доме. Благодаря оперативной работе пожарным удалось спасти человека из огня.

Днем в Уссурийске на улице Ленинградская произошло возгорание в квартире на втором этаже многоквартирного дома. В момент прибытия пожарных в квартире горели бытовые вещи, пострадал мужчина.

Пожар ликвидировали, пламя охватило площадь около 10 квадратных метров. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и размер ущерба.

Этот инцидент стал очередным в серии пожаров, произошедших в Уссурийске в последнее время.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жителя Уссурийска спасли из пожара, который случился из-за сигареты.

Пожарные спасли мужчину на пожаре, возникшем из-за сигареты в Уссурийске
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