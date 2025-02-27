Мощный пожар около супермаркета: ангар вспыхнул во Владивостоке — видео

В дальневосточной столице на Весенней загорелся ангар, сообщают новые медиа. Черные клубы дыма вырываются из здания. На жутких кадрах видно, что огнеборцы уже прибыли на место происшествия и противостоят пламени, которое нещадно уничтожает склад.