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Posted 27 февраля, 02:17

Published 27 февраля, 02:17

Modified 27 февраля, 02:19

Updated 27 февраля, 02:19

Склад охвачен огнем в пригороде Владивостока

Мощный пожар около супермаркета: ангар вспыхнул во Владивостоке — видео

27 февраля 2025, 02:17
Фото: 1MI.

Склад охвачен огнем в пригороде Владивостока

Сюжет
Пожар
Густой черный дым поднимается над зданием около торгового центра во Владивостоке. Спасатели уже противостоят опасной стихии, сообщают очевидцы.

В дальневосточной столице на Весенней загорелся ангар, сообщают новые медиа. Черные клубы дыма вырываются из здания. На жутких кадрах видно, что огнеборцы уже прибыли на место происшествия и противостоят пламени, которое нещадно уничтожает склад.

Стоит отметить, что пожар начался около большого супермаркета. О причинах возгорания не сообщается. Обстоятельства инцидента выясняются.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как черный дым заполонил небо над Владивостоком. Пожар охватил мусор и автопокрышки в районе Второй Речки.

Небо чернеет над городом: что полыхает во Владивостоке — видео
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