Мощный пожар около супермаркета: ангар вспыхнул во Владивостоке — видео

Posted 27 февраля, 02:17
Published 27 февраля, 02:17
Modified 27 февраля, 02:19
Updated 27 февраля, 02:19
В дальневосточной столице на Весенней загорелся ангар, сообщают новые медиа. Черные клубы дыма вырываются из здания. На жутких кадрах видно, что огнеборцы уже прибыли на место происшествия и противостоят пламени, которое нещадно уничтожает склад.
Стоит отметить, что пожар начался около большого супермаркета. О причинах возгорания не сообщается. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как черный дым заполонил небо над Владивостоком. Пожар охватил мусор и автопокрышки в районе Второй Речки.