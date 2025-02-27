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Posted 26 февраля, 23:35

Published 26 февраля, 23:35

Modified 26 февраля, 23:37

Updated 26 февраля, 23:37

Водителю отомстили за наглую парковку в Приморском крае

Нахал или слепец? Водитель поплатился за беспардонный поступок во Владивостоке — фото

26 февраля 2025, 23:35
Фото: vostokmedia.com.

Водителю отомстили за наглую парковку в Приморском крае

Сюжет
Пробки
Девушка вышла из дома и увидела, как забавно «воюют» соседи с непорядочными владельцами машин во Владивостоке. Судя по всему, рулевой будет удивлен, подойдя к своей «ласточке».

В дальневосточной столице автомобилисты нередко страдают в пробках. Однако есть у водителей еще одна беда — нехватка мест для машин. И если кое-кто периодически поражают горожан «королевскими» методами парковки, то некоторые пытаются втиснуться, наплевав на других и проигнорировав просьбу, прописанную на площадке для вывоза ТБО.

Подобная ситуация сложилась в Лесном квартале на Русской. Черная иномарка встала, перегородив проход к мусорным бакам. Судя по всему, вывоз отходов может отложиться из-за преграды в виде легковушки. Но жильцы дома не отчаиваются и не пытаются обойти автомобиль. Кто-то из приморцев оставил пакетик с мусором на капоте.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Находки утилизировал старую «Тойоту» прямо около многоквартирного дома. Теперь Crown украшает местную мусорку вместе с фантиками и бутылками.

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#Новости#Находка#Владивосток#Пробки#Приморский край#Парковка#Происшествия#Жильцы#Дальневосточная столица
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