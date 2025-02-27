Нахал или слепец? Водитель поплатился за беспардонный поступок во Владивостоке — фото

Posted 26 февраля, 23:35
Published 26 февраля, 23:35
Modified 26 февраля, 23:37
Updated 26 февраля, 23:37
В дальневосточной столице автомобилисты нередко страдают в пробках. Однако есть у водителей еще одна беда — нехватка мест для машин. И если кое-кто периодически поражают горожан «королевскими» методами парковки, то некоторые пытаются втиснуться, наплевав на других и проигнорировав просьбу, прописанную на площадке для вывоза ТБО.
Подобная ситуация сложилась в Лесном квартале на Русской. Черная иномарка встала, перегородив проход к мусорным бакам. Судя по всему, вывоз отходов может отложиться из-за преграды в виде легковушки. Но жильцы дома не отчаиваются и не пытаются обойти автомобиль. Кто-то из приморцев оставил пакетик с мусором на капоте.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Находки утилизировал старую «Тойоту» прямо около многоквартирного дома. Теперь Crown украшает местную мусорку вместе с фантиками и бутылками.