Нахал или слепец? Водитель поплатился за беспардонный поступок во Владивостоке — фото

В дальневосточной столице автомобилисты нередко страдают в пробках. Однако есть у водителей еще одна беда — нехватка мест для машин. И если кое-кто периодически поражают горожан «королевскими» методами парковки, то некоторые пытаются втиснуться, наплевав на других и проигнорировав просьбу, прописанную на площадке для вывоза ТБО.