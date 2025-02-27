Не пей текилу, а напиши по собственному — общественники обратились к беглому депутату

Во всей этой истории остается лишь один вопрос: когда же Геннадий Шульга вернется из своего «путешествия» и ответит на все обвинения? Или он так и продолжит потягивать коктейли на пляже, пока его коллеги и избиратели ломают голову над проблемами Приморья? Время покажет. А пока Свиридов продолжает «наблюдать». И, кажется, это только начало.