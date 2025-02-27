Не пей текилу, а напиши по собственному — общественники обратились к беглому депутату

Posted 27 февраля, 02:15
Published 27 февраля, 02:15
Modified 27 февраля, 02:36
Updated 27 февраля, 02:36
Руководитель приморского отделения движения «Сильная Россия» Алексей Свиридов не дает забыть об отсутствии депутата Законодательного Собрания Приморского края Геннадия Шульги, который, по слухам, уже полгода как сменил зал заседаний на солнечный пляж. Пока одни депутаты ломают голову над бюджетом и проблемами ЖКХ, Геннадий, похоже, наслаждается вечным летом.
На этот раз Свиридов не просто намекает, а практически кричит о том, что пора бы уже товарищу Шульге вернуться из своего «политического отпуска».
«Продолжаю наблюдать за ситуацией по Геннадию Шульге. Я один из первых, кто высказал свою позицию. Реакция его очень интересная. Сразу нападки, оскорбления, клеймо ставить на тех, кто высказался, обвинение в чем-то», — возмущается Свиридов.
Кажется, критика задела Шульгу за живое, но, судя по его географическому положению, не сильно.
Свиридов не упустил возможности пройтись и по политтехнологам, «подсасывающим» информацию у Шульги и оправдывающим его отсутствие. По мнению Свиридова, эти «товарищи в кавычках» вели бы себя совершенно иначе, если бы речь шла о депутате от правящей партии.
Свиридов, не стесняясь в выражениях, предлагает Шульге:
«Геннадий, ну пора же вам уже, ну напишите заявление и уйдите. Ну нет у вас сил, нет возможности. Не видите, все будущее на нашей стороне, как говорится. Нужно уже принимать решение. Я думаю, что пора вам уже заявление написать».
В заключение Свиридов добавляет:
«Зачем сидеть там, пить текилу, или что вы там, ром пьёте, забавляетесь. Ну надо уже принимать решение, давайте уже, как говорится, пора заканчивать ту историю».
Во всей этой истории остается лишь один вопрос: когда же Геннадий Шульга вернется из своего «путешествия» и ответит на все обвинения? Или он так и продолжит потягивать коктейли на пляже, пока его коллеги и избиратели ломают голову над проблемами Приморья? Время покажет. А пока Свиридов продолжает «наблюдать». И, кажется, это только начало.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Геннадий Шульга, депутат Законодательного Собрания Приморского края, предположительно находится за границей уже около полугода. Его отсутствие вызвало критику со стороны других депутатов и общественных деятелей, которые считают, что он должен вернуться к своим обязанностям или сложить полномочия.