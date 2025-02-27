«Огонь к домам подходит»: посёлку угрожают пожары из-за аномального тепла в Приморье

Posted 27 февраля, 10:12
Published 27 февраля, 10:12
Modified 27 февраля, 11:00
Updated 27 февраля, 11:00
В селе Первомайское Михайловского района загорелась сухая трава, в результате огонь подошел к жилым домам. По словам очевидцев, пламя охватило несколько теплиц. Появились также кадры с места происшествия.
Ситуация остается напряженной, дым от пожара виден со всего поселка.
Информации о пострадавших нет. Жители района рассказывают о том, что очень переживают: пламя подбирается все ближе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном природном пожаре, который остановили в считанных метрах от села Витязь в Приморье.