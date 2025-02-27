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Posted 27 февраля, 10:12

Published 27 февраля, 10:12

Modified 27 февраля, 11:00

Updated 27 февраля, 11:00

«Огонь к домам подходит»: посёлку угрожают пожары из-за аномального тепла в Приморье

«Огонь к домам подходит»: посёлку угрожают пожары из-за аномального тепла в Приморье

27 февраля 2025, 10:12
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Мощный природный пожар охватил окраины поселка в Приморье. Огонь подбирается к теплицам и жилым домам, сообщают очевидцы.

В селе Первомайское Михайловского района загорелась сухая трава, в результате огонь подошел к жилым домам. По словам очевидцев, пламя охватило несколько теплиц. Появились также кадры с места происшествия.

Видео: ussur_mikh_kray.

Ситуация остается напряженной, дым от пожара виден со всего поселка.

Информации о пострадавших нет. Жители района рассказывают о том, что очень переживают: пламя подбирается все ближе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном природном пожаре, который остановили в считанных метрах от села Витязь в Приморье.

Огонь подбирался к домам: природный пожар остановили в метрах от домов в Приморье
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#Новости#Общество#Видео#Погода#Жилые дома#Пожары#Михайловский район#Приморский край#Приморье#Происшествия#Природные пожары
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