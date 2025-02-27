Пенсионер попал на растерзание: стафф и алабай изувечили жителя Приморья

Posted 27 февраля, 07:50
Published 27 февраля, 07:50
Modified 27 февраля, 07:53
Updated 27 февраля, 07:53
В Дальнереченске две собаки напали на пенсионера, сообщает пресс-служба прокуратуры. Алабай и стафф были на самовыгуле и изувечили пожилого горожанина.
Медики зафиксировали травмы — раны на ухе, ссадины и кровоподтеки на лице.
Владелицу псов признали виновной в том, что она оставила животных без присмотра. Они находились на улице без поводков и намордников. Хозяйка агрессивных собак выплатила пенсионеру моральную компенсацию 100 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пес напал на ребенка в Артеме.