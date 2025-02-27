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Posted 27 февраля, 07:50

Published 27 февраля, 07:50

Modified 27 февраля, 07:53

Updated 27 февраля, 07:53

Огромные псины напали на пожилого мужчину в Приморском крае

Пенсионер попал на растерзание: стафф и алабай изувечили жителя Приморья

27 февраля 2025, 07:50
Фото: 1MI.

Огромные псины напали на пожилого мужчину в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Жителя Дальнереченска едва не растерзали агрессивные собаки. Животные были без намордников на самовыгуле. Владелица «адских терзателей» поплатилась солидным штрафом.

В Дальнереченске две собаки напали на пенсионера, сообщает пресс-служба прокуратуры. Алабай и стафф были на самовыгуле и изувечили пожилого горожанина.

Медики зафиксировали травмы — раны на ухе, ссадины и кровоподтеки на лице.

Владелицу псов признали виновной в том, что она оставила животных без присмотра. Они находились на улице без поводков и намордников. Хозяйка агрессивных собак выплатила пенсионеру моральную компенсацию 100 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пес напал на ребенка в Артеме.

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#Новости#Общество#Владивосток#Медицина#Собаки#Пенсионер#Дальнереченск#Приморский край#Артем#Происшествия#Алабай
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