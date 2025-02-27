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Posted 26 февраля, 23:45

Published 26 февраля, 23:45

Modified 26 февраля, 23:45

Updated 26 февраля, 23:45

Переувлажнение — не помеха: техника Ростсельмаш выручает приморских фермеров

Переувлажнение — не помеха: техника Ростсельмаш выручает приморских фермеров

26 февраля 2025, 23:45
Фото: Ростсельмаш.
Сюжет
Сельское хозяйство
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Заниматься сельским хозяйством в Приморском крае совсем непросто. Сложный климат, непростой рельеф — всё это усложняет работу аграриев. И, конечно, нужны надёжные помощники: грамотные специалисты и агромашины, на которые можно положиться в борьбе за урожай.

Валерий Васич, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия — ООО «Братья», расположенного в Черниговском районе Приморского края, более 10 лет выращивает рис и сою, снабжая родной край качественной агропродукцией. Он окончил сельскохозяйственную академию и свои знания, и умения реализует на практике — работает на земле. Родной земле.

Хозяйство у Валерия Васича справное, крупное, работает успешно. Хотя трудностей, конечно, немало.

— С какими проблемами, Валерий Петрович, Вы чаще всего сталкиваетесь в своём деле?

— Приморье всегда было территорией рискованного земледелия, поэтому к особенностям погоды, дождям и наводнениям, отношусь спокойно. Главная наша проблема — последствия такой вот погоды, дождей, тайфунов. Проще говоря, мы постоянно сталкиваемся с переувлажнением почв. А ещё — очень много травы, повышенная травянистость, постоянная наша проблема.

Условия, в которых выращивает сою и рис — две, пожалуй, самые традиционные и востребованные в регионе сельскохозяйственные культуры, ООО «Братья», действительно лёгкими и беспроблемными не назовёшь. Но для достижения результата в хозяйстве Валерия Васича используют надёжных помощников — технику Ростсельмаш. В частности, зерноуборочный комбайн VECTOR 450 Track.

— Сейчас у нас в хозяйстве два комбайна VECTOR 450 Track, — говорит Валерий Васич. — Первый мы взяли, когда увидели, что сосед приобрел новую технику. Посмотрели и взяли себе такой же. Второй приобрели в 2024 году, потому что всё понравилось.

Выбирать помогали менеджеры дилерского центра Ростсельмаш. Все рассказали четко, без сложностей. Сделка прошла на одном дыхании.

— Каковы впечатления от работы на VECTOR 450 Track?

— Все хорошо. Отличная техника. Самое главное ее достоинство — применение в гусеничной тележке независимой подвески опорных катков, благодаря им происходит равномерное распределение массы. VECTOR 450 Track перемещается по полю плавно, жатка практически остается неподвижной и лишь копирует рельеф поля. Это важное условие полноты сбора урожая, особенно для низковисящих бобов сои. А ещё — благодаря гусеничному ходу давление на грунт составляет всего 0,5 кг/кв. см — почти в пять раз меньше, чем на колесном ходу, при этом обеспечивается великолепная проходимость.

Фото: Ростсельмаш

— Какие ещё характеристики зерноуборочного комбайна VECTOR 450 Track помогают вашему хозяйству добиваться успехов в агроделе?

— Важно то, что комбайн оснащен гидростатической трансмиссией. Широкий диапазон рабочих скоростей позволяет оптимизировать загрузку молотильно-сепарирующего устройства на низкоурожайных полях.

В Приморье — сложный рельеф, а при работе на склонах на VECTOR 450 Track для снижения потерь возможно установить высокие делители на верхнее решето. Производитель гарантирует, что потери снижаются более чем на 1 процент. И это факт.

А вообще… Чтобы все в хозяйстве работало, как надо, надо просто работать. Упорно, спокойно, уверенно.

— Насколько важным Вы считаете своевременное обслуживание агромашин и применение оригинальных запасных частей? Влияет ли это на износостойкость техники?

— Я всегда говорю, что своевременное обслуживание нужно делать вовремя и с хорошими запчастями. В дилерском центре Ростсельмаш — ООО «Дальневосточный Автоцентр» — отдел запчастей работает отлично, если надо, и в воскресенье выйдут и выдадут нужную запчасть. Всегда идут навстречу клиенту.

#Новости#Общество#Сельское хозяйство#Приморский край#Приморье
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