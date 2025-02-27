Переувлажнение — не помеха: техника Ростсельмаш выручает приморских фермеров

— Все хорошо. Отличная техника. Самое главное ее достоинство — применение в гусеничной тележке независимой подвески опорных катков, благодаря им происходит равномерное распределение массы. VECTOR 450 Track перемещается по полю плавно, жатка практически остается неподвижной и лишь копирует рельеф поля. Это важное условие полноты сбора урожая, особенно для низковисящих бобов сои. А ещё — благодаря гусеничному ходу давление на грунт составляет всего 0,5 кг/кв. см — почти в пять раз меньше, чем на колесном ходу, при этом обеспечивается великолепная проходимость.