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Posted 27 февраля, 05:51

Published 27 февраля, 05:51

Modified 27 февраля, 05:53

Updated 27 февраля, 05:53

Тигра, нападавшего на лошадей, отловили в Приморском крае

Пожирателя лошадей поймали и увезли обследоваться: в Тихом теперь тихо — видео

27 февраля 2025, 05:51
Фото: Изображение Midjourney.

Тигра, нападавшего на лошадей, отловили в Приморском крае

Сюжет
Тигр
В Приморском крае в районе посёлка Тихий специалисты охотнадзора отловили конфликтного тигра — того, что нападал на лошадей на местной ферме.

В АНО «Центр „Амурский тигр“ сообщили: отлов был произведён совместно со специалистами нацпарка „Земля леопарда“. Тигр мирно уснул, был осмотрен, а затем поехал в Алексеевку в центр реабилитации диких животных.

Видео: @amurtigercenter.

Здесь полосатого любителя конины осмотрят специалисты: здорово ли животное, нет ли у него травм. Решение о том, выпустят хищника в малонаселённых местах или он будет проходить лечение, примут по итогам осмотра сотрудники Росприроднадзора.

Фото: @amurtigercenter

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что пойманный в районе Андреевки тигр уныло отправился в центр в Алексеевке.

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#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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