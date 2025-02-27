Пожирателя лошадей поймали и увезли обследоваться: в Тихом теперь тихо — видео

Posted 27 февраля, 05:51
Published 27 февраля, 05:51
Modified 27 февраля, 05:53
Updated 27 февраля, 05:53
В АНО «Центр „Амурский тигр“ сообщили: отлов был произведён совместно со специалистами нацпарка „Земля леопарда“. Тигр мирно уснул, был осмотрен, а затем поехал в Алексеевку в центр реабилитации диких животных.
Здесь полосатого любителя конины осмотрят специалисты: здорово ли животное, нет ли у него травм. Решение о том, выпустят хищника в малонаселённых местах или он будет проходить лечение, примут по итогам осмотра сотрудники Росприроднадзора.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что пойманный в районе Андреевки тигр уныло отправился в центр в Алексеевке.