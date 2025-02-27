Президент ТПП РФ обозначил тренды развития ювелирного рынка России

В последние годы доход ювелирного магазина Lucet падает, сообщила его владелица Любовь Редуто. В прошлом году бутик смог реализовать только 4700 украшений со средней наценкой в 16% и остался без прибыли. Одной из причин этого можно считать НДС, который на полтора года вводили в стране для украшений из серебра. По словам хозяйки, она не пополняла ассортимент в тот период, а просто распродавала остатки. В этом году ожидается снижение закупочных цен и административной нагрузки на бизнес, поскольку восстановлена практика применения упрощенной системы налогообложения. Теперь Любовь Редуто планирует большие инвестиции в рекламу и возвращение к любимому занятию — поиску редких украшений по всей России.