Президент ТПП РФ обозначил тренды развития ювелирного рынка России

Posted 27 февраля, 06:40
Published 27 февраля, 06:40
Modified 27 февраля, 06:40
Updated 27 февраля, 06:40
По информации коммерческого директора бренда SOKOLOV Елены Шиманчук, рынок украшений за прошлый год вырос на четверть. В качестве ключевого фактора роста называют рост стоимости металла, поскольку средняя цена грамма золота в 2024 году повысилась на 52%, а серебра — на 60%.
Согласно расчетам компании SOKOLOV, общий объем рынка в 2024 году вышел на уровень в 459 миллиардов рублей.
Сергей Катырин отметил, что в прошлом году 37% ювелирных изделий продали через маркетплейсы. Подобный результат получен впервые и свидетельствует о том, что электронная торговля обеспечивает серьезную поддержку и развитие ювелирной отрасли.
Согласно информации Федеральной пробирной палаты, в прошлом году в России получил маркировку 31 миллион ювелирных изделий из золота (55 тонн).
Маркировку сделали обязательной в 2023 году. Осенью на оборот неучтенной продукции будет наложен запрет, поэтому бизнес пытается успеть легализовать товары, которые поступили в продажу более двух лет назад.
Эти правила не относятся к изделиям из серебра. В прошлом году в стране было изготовлено 58 миллионов ювелирных изделий из этого металла. По серебру доля импорта составила 22%, по золоту — менее процента.
Оборот ювелирных изделий в России можно отслеживать в государственной информационной системе маркировки. Каждому украшению в Федеральной пробирной палате полагается собственный уникальный номер. Его шифруют в Datа Matrix и наносят на товар, причем повторяют эту процедуру дважды, нанося код на собственно изделие и на бирку. И если напечатать код на этикетке изготовитель может самостоятельно, то для маркировки изделия его приходится везти в Федеральную пробирную палату. Участники рынка высказывают недовольство в связи с тем, что в регионах часто сталкиваются с задержками в ходе этого процесса и со срывом сроков. Из-за проблем с логистикой себестоимость украшений неминуемо увеличивается.
«Вы сдали изделие на опробирование, клеймение, и нету ограничений, сколько они там, в течение какого времени их должны вернуть. Чем больше эта задержка, тем больше потери финансов у производителя… Хотелось бы, чтобы в этой сфере было введено нормирование», — выдвинул инициативу президент ТПП РФ Сергей Катырин. С его точки зрения, на маркировку надо тратить не более пяти или даже не более трех рабочих дней.
По информации игроков рынка, наценка в 100% может считаться нормой для розничных продаж в отрасли. Однако на практике так бывает далеко не всегда: в оборот поступают и неликвидные украшения.
Наиболее прибыльной, по утверждению продавцов, является работа с уникальными камнями. Популярными остаются и классические украшения. При этом подход к производству и продажам в крупных и в маленьких ювелирных компаниях может быть принципиально разным.
SOKOLOV — компания, которая занимается и производством, и развитием розничной сети. Бренд уже более 30 лет присутствует в отрасли. В компании проинформировали: на открытие одной новой точки придется потратить минимум 23 миллиона рублей. Уменьшить сумму можно только при условии, что речь идет об островке в торговом центре.
За последние пять лет «Соколов» сумел запустить 800 собственных магазинов, еще 240 — по франшизе и в итоге имеет статус второго по величине игрока на рынке. Выручка с каждым годом растет и по показателям прошлого года увеличилась до 68 миллиардов рублей. Однако рентабельность изделий при этом остается на прежнем уровне.
«Количество чеков на ювелирном рынке, в общем-то, не увеличилось так, как увеличились продажи в деньгах. Мы не можем не замечать рост ключевой ставки, которая влияет в целом на рынок, на ювелирный рынок, и наш покупатель стоит перед выбором — сбережение или потребление», — признала Елена Шиманчук. Она также подчеркнула, что средний чек уходит в пользу более низкого сегмента, и покупатель переключается на более легковесные золотые изделия и более бюджетные серебряные.
В последние годы доход ювелирного магазина Lucet падает, сообщила его владелица Любовь Редуто. В прошлом году бутик смог реализовать только 4700 украшений со средней наценкой в 16% и остался без прибыли. Одной из причин этого можно считать НДС, который на полтора года вводили в стране для украшений из серебра. По словам хозяйки, она не пополняла ассортимент в тот период, а просто распродавала остатки. В этом году ожидается снижение закупочных цен и административной нагрузки на бизнес, поскольку восстановлена практика применения упрощенной системы налогообложения. Теперь Любовь Редуто планирует большие инвестиции в рекламу и возвращение к любимому занятию — поиску редких украшений по всей России.
Формы всех украшений Joser — это срезы стволов колонн зданий разных эпох, поделилась основатель бренда Дарья Белякова. Бренд приготовил для клиентов четыре коллекции на основе четырех архитектурных стилей — архитектуры Древнего Египта и Древней Греции, венецианской готики и русского классицизма.
Кольцо из серии «Казанский» получило репутацию одного из самых популярных и достаточно дорогих украшений. Подобных колец выпущено всего 160 штук. Драгоценность обходится в 769 тысяч рублей. В украшении содержится восемь с половиной граммов белого золота, себестоимость украшения вместе с работой мастера составляет 107 тысяч рублей. Еще 172 тысячи к стоимости добавляют налоги. Также в стоимость следует включить затраты на маркетинг, зарплаты офиса, содержание шоурума и прочие расходы. Прибыль компании с реализации одного такого кольца не превышает 173 тысяч рублей.
Ювелирный рынок России пребывает под влиянием не только спроса внутри страны, но и внешней торговли. В декабре ЕАЭС и Объединенные Арабские Эмираты составили соглашение об экономическом партнерстве. Документ еще не подписан. Но в проекте документа упоминается обнуление импортных пошлин на украшения из ОАЭ.
Торгово-промышленная палата России и представители отрасли уверены: российские производства рискуют не пережить подобную ценовую конкуренцию.
«Это шаг, который серьезно повлияет на нашу отрасль, и не в лучшую сторону. Потому что они практически сохраняют свое присутствие на нашем рынке и ограничивают нас. То есть на серебро так и останется пятипроцентная пошлина, а свои пошлины они будут отменять в течение 7 лет», — обеспокоен президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, который заявил о намерениях выработать по этой теме особую позицию и донести ее до Кабинета министров Российской Федерации.
Производители убеждены, что условия соглашения нуждаются в пересмотре с целью удаления ювелирных изделий из списка беспошлинных товаров.
Важной проблемой игроки внутреннего рынка считают требование по двукратному нанесению штрихкодов. По мнению бизнеса, подделки товаров невозможны и без таких предосторожностей, поскольку номер каждого украшения является уникальным, а при продаже считывается исключительно код бирки. Ювелиры призывают дать им возможность самостоятельного проведения маркировки изделий или выставления кодов только на этикетках. Как минимум есть необходимость добиться сокращения времени пребывания украшений в Федеральной пробирной палате. Все эти меры совокупно будут способствовать снижению административной нагрузки на бизнес и розничных цен, а также гарантируют доступность отечественных ювелирных украшений для жителей России.