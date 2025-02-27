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Posted 27 февраля, 06:42

Published 27 февраля, 06:42

Modified 27 февраля, 06:44

Updated 27 февраля, 06:44

Смелость парней на мопедах поразила автомобилиста в Приморском крае

Сезон открыт: мужчина наблюдал за юными мотоциклистами и «обалдел» в Приморье — видео

27 февраля 2025, 06:42
Фото: Изображение Midjourney.

Смелость парней на мопедах поразила автомобилиста в Приморском крае

Сюжет
Люди
Весенняя оттепель стала отличным поводом для неофициального открытия мотосезона в Приморском крае. Железных «коней» уже начали замечать на дорогах региона. Кое-кто уже успел удивить местное население.

Автомобилист поделился с нашей редакцией занятными кадрами, сделанными по дороге из поселка Новый в Прохладное. По словам мужчины, юные мотоциклисты уже начали гонять по просторам региона. Молодых людей не смущают ни февраль, ни дальние расстояния. Более того, очевидец заявил, что товарищи ездят довольно быстро, но не пренебрегают защитной экипировкой, что уже похвально.

Судя по всему, мотосезон стартовал в Приморье. Это и не удивительно, ведь край накрыла плюсовая температура. Местные жители встречают весну с «распростертыми объятиями».

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мотоциклист изумил артемовцев своей жаркой натурой. Мужчина колесил по муниципалитету почти в чем мать родила.

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