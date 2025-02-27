Сезон открыт: мужчина наблюдал за юными мотоциклистами и «обалдел» в Приморье — видео

Автомобилист поделился с нашей редакцией занятными кадрами, сделанными по дороге из поселка Новый в Прохладное. По словам мужчины, юные мотоциклисты уже начали гонять по просторам региона. Молодых людей не смущают ни февраль, ни дальние расстояния. Более того, очевидец заявил, что товарищи ездят довольно быстро, но не пренебрегают защитной экипировкой, что уже похвально.