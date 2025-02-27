Скандал в Приморье: директор школы посмотрел записи видеокамер и побежал в полицию

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что подозреваемого уже задержали. Директор школы обратился в полицию после того, как изучил записи камер видеонаблюдения и узрел возмутительное происшествие. Патрульно-постовая служба и следователи вышли на след горожанина, изучив видеоматериалы. Предполагаемого нарушителя оперативно отыскали.