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Posted 27 февраля, 07:08

Published 27 февраля, 07:08

Modified 27 февраля, 07:10

Updated 27 февраля, 07:10

Незнакомец показал половой орган ребенку прямо у школы в Приморском крае

Скандал в Приморье: директор школы посмотрел записи видеокамер и побежал в полицию

27 февраля 2025, 07:08
Фото: Изображение Midjourney.

Незнакомец показал половой орган ребенку прямо у школы в Приморском крае

Сюжет
Следственный комитет
Резонансная история с незнакомцем, который подошел к маленькой девочке с ужасными намерениями набирает обороты. Подозреваемого нашли, о чем сообщили силовики.

В новых медиа разлетелась новость о том, что в Находке мужчина показал свой половой орган девочке. Подписчики соцсетей заявили, что инцидент произошел около учебного заведения.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что подозреваемого уже задержали. Директор школы обратился в полицию после того, как изучил записи камер видеонаблюдения и узрел возмутительное происшествие. Патрульно-постовая служба и следователи вышли на след горожанина, изучив видеоматериалы. Предполагаемого нарушителя оперативно отыскали.

«Следственным комитетом будет приято процессуальное решение и избрана мера пресечения задержанному», — подчеркнули в пресс-службе полиции.
Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как бывший зек проникал в детские сады в Приморском крае.

Выжидал время: бывший зек проникал в детские сады Приморья
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#Новости#Находка#Владивосток#Детские сады#Следственный комитет#УМВД#Задержание#Камеры видеонаблюдения#Приморский край#Происшествия
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