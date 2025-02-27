Солнце «жарит»: больше 12 градусов по Цельсию зафиксировали во Владивостоке — фото

Posted 27 февраля, 05:01
Published 27 февраля, 05:01
Modified 27 февраля, 05:03
Updated 27 февраля, 05:03
Синоптики обещали, что сегодня, 27 февраля, воздух в дальневосточной столице прогреется до +6 градусов по Цельсию. Однако, судя по обстановке в пригороде, Владивосток оказался во власти внезапной жары.
Термометр показал больше +12 градусов тепла.
«Солнце припекает прям. Только легкий ветерок возвращает в „февральскую реальность“ и становится прохладно», — подметила местная жительница.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода еще успеет удивить приморцев в конце зимы. Экстремальное тепло вот-вот нагрянет в регион.