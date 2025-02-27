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Posted 27 февраля, 05:01

Published 27 февраля, 05:01

Modified 27 февраля, 05:03

Updated 27 февраля, 05:03

Необычайно теплая погода наблюдается в Приморском крае

Солнце «жарит»: больше 12 градусов по Цельсию зафиксировали во Владивостоке — фото

27 февраля 2025, 05:01
Фото: vostokmedia.com.

Необычайно теплая погода наблюдается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Февраль решил, что пора жителям Владивостока сбрасывать зимние куртки. На улице больше десяти градусов тепла и солнце припекает — весна широкими шагами охватывает Приморье.

Синоптики обещали, что сегодня, 27 февраля, воздух в дальневосточной столице прогреется до +6 градусов по Цельсию. Однако, судя по обстановке в пригороде, Владивосток оказался во власти внезапной жары.

Термометр показал больше +12 градусов тепла.

«Солнце припекает прям. Только легкий ветерок возвращает в „февральскую реальность“ и становится прохладно», — подметила местная жительница.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода еще успеет удивить приморцев в конце зимы. Экстремальное тепло вот-вот нагрянет в регион.

Экстремально тепло: необычайно жаркая погода осчастливит Приморский край в феврале
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