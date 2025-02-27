Утро пятого марта — отсчет пошел: важное мероприятие пройдет во всех городах Приморья

Posted 27 февраля, 02:57
Published 27 февраля, 02:57
Modified 27 февраля, 02:59
Updated 27 февраля, 02:59
Пятого марта в начнется проверка систем оповещения населения, сообщает пресс-служба администрации дальневосточной столицы. Согласно плану, мероприятие начнется в 10:40 и продлится несколько минут.
«В это время будут включены сирены региональной, муниципальных и локальных систем оповещения для подачи сигнала „Внимание всем!“. После этого по каналам телерадиовещания будет передаваться речевая информация о проверке систем оповещения», — отметили в пресс-службе мэрии.
Более того, информация будет транслироваться на спецавтомобилях.
Власти просят приморцев отнестись с пониманием к тренировочному мероприятию. Ведь такие меры необходимы для проверки оборудования и диспетчерских служб.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что толчки в Японском море вызвали волнения в Приморском крае.