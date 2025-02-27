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Posted 27 февраля, 02:57

Published 27 февраля, 02:57

Modified 27 февраля, 02:59

Updated 27 февраля, 02:59

Повсеместное событие состоится в Приморском крае пятого марта

Утро пятого марта — отсчет пошел: важное мероприятие пройдет во всех городах Приморья

27 февраля 2025, 02:57
Фото: vostokmedia.com.

Повсеместное событие состоится в Приморском крае пятого марта

Сюжет
Мероприятие
«Внимание всем» — услышит население Приморского края. По крайней мере, согласно плану, каждый житель региона должен услышать важные слова в следующую среду.

Пятого марта в начнется проверка систем оповещения населения, сообщает пресс-служба администрации дальневосточной столицы. Согласно плану, мероприятие начнется в 10:40 и продлится несколько минут.

«В это время будут включены сирены региональной, муниципальных и локальных систем оповещения для подачи сигнала „Внимание всем!“. После этого по каналам телерадиовещания будет передаваться речевая информация о проверке систем оповещения», — отметили в пресс-службе мэрии.

Более того, информация будет транслироваться на спецавтомобилях.

Власти просят приморцев отнестись с пониманием к тренировочному мероприятию. Ведь такие меры необходимы для проверки оборудования и диспетчерских служб.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что толчки в Японском море вызвали волнения в Приморском крае.

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#Новости#Владивосток#Администрация#Системы оповещения#Приморский край#Мероприятие#Приморье#Японское море#Происшествия
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