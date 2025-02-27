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Posted 27 февраля, 12:05

Published 27 февраля, 12:05

Modified 27 февраля, 12:42

Updated 27 февраля, 12:42

В Приморье депутаты предложили отстреливать амурских тигров

В Приморье депутаты предложили отстреливать амурских тигров

27 февраля 2025, 12:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Животные
В присутствии замминистра лесного хозяйства некоторые районные депутаты предложили свои «оригинальные» решения: от «отстрела без разбора» до «охоты на краснокнижных за доллары».

Зима в Приморье выдалась «тигриной». Полосатые хищники все чаще наведываются в населенные пункты, вызывая панику и вопросы: что делать?

Как сообщает один из окружных телеграмм-каналов, найти ответ попытались на заседании Думы Хасанского округа, куда заглянул замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Филипп Шутов. Он, признав проблему выхода тигров к людям, сообщил, что в Хасанском районе обитает более 50 особей и этого, по его мнению, «более чем достаточно». Замминистра также посетовал на «мешающих отлову конфликтных тигров» зоозащитников.

Далее слово взяли народные избранники. И вот тут началось самое интересное. Депутат из Краскино Остапченко, по сообщению районных телеграммеров, видимо, вдохновившись образом бравого охотника, предложил «стрелять тигров без разбора».

Не остался в стороне и депутат Войтюк. Он, видимо, вспомнив опыт охоты на африканских львов (надеемся, что в фотосафари), предложил «стрелять тигров за деньги». В голове, наверное, уже промелькнули миллионы долларов от продажи лицензий на отстрел краснокнижных животных.

Глава округа Степанов, видимо, решив разрядить обстановку, предложил наладить завоз в район диких свиней и кабанов. Мол, пусть тигры не людей пугают, а спокойно себе обедают в тайге.

А вот краевой депутат Васюкевич, судя по всему, решил не рисковать и просто молча наблюдал за происходящим из президиума.

Напомним, что пока одни обыватели в панике требуют «перестрелять всех», другие призывают к взвешенному и разумному подходу. Директор театра ТОФ Владимир Пятин в интервью «Восток-Медиа» заявил:

«Тигры — это часть нашей истории, нашей культуры. То, что они выходят к людям, — это не их вина, а результат нашей хищнической деятельности. Мы вырубаем леса, сокращаем кормовую базу, а потом удивляемся, почему тигр таскает собак. Это мы в ответе за тех, кого приручили. Мы должны заботиться о том, чтобы у тигра было, чем питаться, а не стрелять их, как каких-то вредителей».

Подробнее об этом можно почитать в предыдущем материале «Восток-Медиа».

В ответе за тех, кого охраняем: известные приморцы — о значении тигра для Приморья
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Что же, пока депутаты делят шкуру неубитого тигра (а точнее, лицензии на его отстрел), хочется напомнить, что проблема тигров — это не только вопрос безопасности, но и вопрос нашей ответственности за природу. В конечном итоге, решение проблемы сосуществования человека и амурского тигра требует комплексного подхода, включающего в себя охрану лесов, увеличение кормовой базы и, конечно же, гуманное отношение к диким животным.

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