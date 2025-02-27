В Приморье депутаты предложили отстреливать амурских тигров

Что же, пока депутаты делят шкуру неубитого тигра (а точнее, лицензии на его отстрел), хочется напомнить, что проблема тигров — это не только вопрос безопасности, но и вопрос нашей ответственности за природу. В конечном итоге, решение проблемы сосуществования человека и амурского тигра требует комплексного подхода, включающего в себя охрану лесов, увеличение кормовой базы и, конечно же, гуманное отношение к диким животным.