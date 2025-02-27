В ТПП России представили торгово-экономический потенциал Казахстана

Posted 27 февраля, 10:24
Published 27 февраля, 10:24
Modified 27 февраля, 10:26
Updated 27 февраля, 10:26
Наиболее активно развиваются таких сферы, как машиностроение, авиастроение, нефтегазовая отрасль и энергетика. Как отметил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев, Россия занимает второе место среди торговых партнеров Казахстана, уступая лишь Китаю. Он добавил, что с каждым годом страны укрепляют свои деловые связи, в том числе благодаря внедрению цифровых технологий.
По его словам, российские компании, желающие открыть филиал в Казахстане могут сделать это с помощью eGov и лицензии всего за пару дней, не покидая своей страны. Например, регистрацию компании можно осуществить находясь в Москве. Обе страны имеют схожие правовые системы для ведения бизнеса, а также являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что способствует созданию единого экономического пространства. В настоящее время разрабатываются условия для безбарьерного сотрудничества, что, в свою очередь, упрощает ведение между Казахстаном и Россией, подчеркнул Абаев.
Следует отметить, что самая длинная сухопутная граница России проходит именно с Казахстаном, а торговые отношения между этими государствами насчитывают более пятисот лет. Несмотря на существующие вызовы, сотрудничество продолжает активно развиваться.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подчеркнул, что в рамках сотрудничества между странами возникают и определенные сложности, связанные с транспортно-логистическими вопросами и системой расчетов, что обусловлено различными ограничениями, наложенными на Россию. Он напомнил, что это более 21 тысячи санкций, что, безусловно, негативно сказывается не только на самой России, но и на ее ключевых партнерах. Тем не менее работает Российско-Казахстанский деловой совет, который взаимодействует с межправительственной комиссией и поднимает на правительственном уровне вопросы, озвученные бизнесменами.
На встрече также рассматривались новые перспективы для сотрудничества между Россией и Казахстаном.
Председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков отметил, что в настоящее время необходимо не только реализовывать существующие проекты, но и расширять торгово-экономические связи, увеличивая объемы торговли, для чего имеются все необходимые предпосылки. Важно развивать трансграничную торговлю и сотрудничество, а также реализовывать инвестиционные проекты в ключевых отраслях. Особое внимание следует уделить сфере зеленой энергетики, где Казахстан и Россия обладают значительным потенциалом экологически чистых источников энергии: нужно развивать солнечную, ветро- и гидроэнергетику. Эти стратегические ресурсы могут стать дополнительным стимулом для экономики.
Кроме того, представители бизнеса и власти также выделили значительный потенциал для развития туристической отрасли.