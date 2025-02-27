В ТПП России представили торгово-экономический потенциал Казахстана

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подчеркнул, что в рамках сотрудничества между странами возникают и определенные сложности, связанные с транспортно-логистическими вопросами и системой расчетов, что обусловлено различными ограничениями, наложенными на Россию. Он напомнил, что это более 21 тысячи санкций, что, безусловно, негативно сказывается не только на самой России, но и на ее ключевых партнерах. Тем не менее работает Российско-Казахстанский деловой совет, который взаимодействует с межправительственной комиссией и поднимает на правительственном уровне вопросы, озвученные бизнесменами.