Великий пост 2025 — оригинальное меню и рецепты на каждый день

Posted 27 февраля, 08:42
Published 27 февраля, 08:42
Modified 27 февраля, 08:44
Updated 27 февраля, 08:44
Питание в Великий пост-2025 обязательно должно быть сбалансированным. Иначе вы все время будете чувствовать голод и слабость, от чего есть риск сорваться. В этом случае пищевые ограничения в Великий пост не пойдут вам на пользу, а могут сильно ослабить организм и ухудшить пищеварение:
«Основу рациона в Великий пост составляют овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи и семена. Белки можно получать из растительных источников — фасоли, нута, чечевицы, грибов. Также важно употреблять растительные масла, богатые омега-3 и омега-6, например, льняное или конопляное. Однако нужно следить за калорийностью рациона в Великий пост — он не должен быть слишком низкокалорийным, иначе могут возникнуть слабость и головокружение», — советует врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
Чтобы насытить организм всеми необходимыми веществами и не чувствовать голода, в Великий Пост рекомендуется съедать не менее 300 г овощей в день. Их можно есть свежими, запекать, тушить, отваривать, готовить вторые овощные блюда или салаты из овощей.
Обязательно во время Великого Поста-2025 нужно соблюдать питьевой баланс. Причем напитки могут быть разнообразными: не запрещается чай, кофе, горячий шоколад, рекомендуются — морсы, компоты, травяные чаи, свежевыжатые соки.
Сладости во время Великого поста-2025 не возбраняются. Но и не следует ими злоупотреблять. Вместо выпечки и конфет съешьте постные сладости: халвой, фруктовым желе на основе агар-агара, ягодным муссом, яблочным мармеладом.
Мясо и мясные продукты можно заменять в Великий пост-2025 соей. Можно приготовить соевое мясо с картофелем и овощами, котлеты и плов с соевого мяса, пасту с соевым фаршем.
Под конец недели можно подкрепить организм более сытными блюдами. В качестве вторых блюд в Великий пост-2025 можно приготовить: вареники с картошкой или капустой, пельмени с соевым соусом, лагман из шампиньонов, голубцы с гречкой.
В выходные дни Великого поста-2025 рацион можно существенно разнообразить. Можно побаловать себя и близких вкусными постными десертами: панкейками, блинами, оладьями, морковным пирогом, запеченными яблоками с изюмом, цукатами из апельсинов.
Не забывайте в Великий пост-2025 о перекусах. Они помогут поддержать силы и не голодать. В качестве перекусов можно есть фрукты и фруктовые салаты, орехи, сухофрукты, семечки.
Не возбраняются в Великий пост и бутерброды: с вялеными томатами, с пастой из авокадо, с кабачковой и баклажановой икрой, с грибным паштетом, хумусом, песто, с джемом и вареньем.
Меню в Великий пост-2025 может и должно быть разнообразным и нескучным. Если надоели привычные крупы, готовьте блюда из собы, удона, рисовой лапши. Блюда из овощей, бутерброды, салаты сдабривайте различными соусами и приправами — так вы сможете создать из привычных продуктов совершенно новое блюдо.
«Разнообразить постное меню помогут новые способы приготовления привычных продуктов. Например, овощи можно не только варить, но и запекать, тушить, делать из них пюре или супы. Бобовые отлично подходят для приготовления котлет, паштетов и даже десертов. А в дни Великого поста, когда разрешены морепродукты, обязательно стоит включать их в рацион, но без лишнего масла и жарки», — советует Вера Сережина.
Можно приготовить на Великий пост-2025: каши на воде с фруктами и сухофруктами, медом и ягодами, вареньем и кусочками темного шоколада, постные блинчики, картофельные драники.
Рецепт постных оладьев:
Можно приготовить на Великий пост-2025: гороховый, чечевичный, грибной, вермишелевый, фасолевый суп, постный борщ или щи, гаспаччо или минестроне.
Рецепт грибной солянки:
Существует десятки рецептов постных вторых блюд. Вы можете приготовить на Великий пост-2025 любые привычные блюда (голубцы, плов, вареники, жаркое, др.), просто не добавляя туда мяса.
Рецепт плова из булгура:
Можно приготовить на Великий пост-2025: свекольный салат с чесноком, зеленью и черносливом, теплые салаты из запеченных или отварных овощей, винегрет, салаты из квашеной капусты и корейской морковки, салат из рисовой лапши с овощами, картофельный салат с маринованными огурцами и горошком.
Рецепт салата из краснокочанной капусты:
Можно приготовить на Великий пост-2025: цукаты из апельсинов и тыквы, яблочный или грушевый мармелад, козинаки, фруктовое или ягодное желе из агар-агара, овсяное печенье с кусочками темного шоколада, конфеты из фиников с кунжутом, постные кексы и пряники.
Рецепт конфет из фундука и сухофруктов:
Список продуктов, разрешенных в Великий пост-2025, довольно разнообразен. Он позволяет продумать разнообразное и интересное меню для каждого дня Великого поста.
При составлении постного меню:
Так вы сможете легче перенести пищевые ограничения и не нанесете стресс организму.