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Posted 27 февраля, 08:42

Published 27 февраля, 08:42

Modified 27 февраля, 08:44

Updated 27 февраля, 08:44

Меню на Великий пост-2025: рецепты и блюда на каждый день

Великий пост 2025 — оригинальное меню и рецепты на каждый день

27 февраля 2025, 08:42
Фото: Изображение Midjourney. Меню на Великий пост-2025: рецепты и блюда на каждый день
Сюжет
Великий пост
Меню в Великий пост не должно быть скучным и однообразным. Расскажем, как составить постное меню на все дни Великого поста-2025 и какие блюда можно приготовить. А также поделимся самыми оригинальными рецептами.

Постное меню на Великий пост-2025

Питание в Великий пост-2025 обязательно должно быть сбалансированным. Иначе вы все время будете чувствовать голод и слабость, от чего есть риск сорваться. В этом случае пищевые ограничения в Великий пост не пойдут вам на пользу, а могут сильно ослабить организм и ухудшить пищеварение:

«Основу рациона в Великий пост составляют овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи и семена. Белки можно получать из растительных источников — фасоли, нута, чечевицы, грибов. Также важно употреблять растительные масла, богатые омега-3 и омега-6, например, льняное или конопляное. Однако нужно следить за калорийностью рациона в Великий пост — он не должен быть слишком низкокалорийным, иначе могут возникнуть слабость и головокружение», — советует врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина
Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Фото: vk.com/v.serezhina

Понедельник

Чтобы насытить организм всеми необходимыми веществами и не чувствовать голода, в Великий Пост рекомендуется съедать не менее 300 г овощей в день. Их можно есть свежими, запекать, тушить, отваривать, готовить вторые овощные блюда или салаты из овощей.

  • Постное меню на завтрак: гречневая каша на воде или со свежим огурцом, помидором и луком, чашка черного кофе с половинкой апельсина.
  • Постное меню на обед: рассольник без мяса, котлеты из чечевицы, квашеная капуста.
  • Полдник: хлебцы с пастой из авокадо, горсть орехов.
  • Постное меню на ужин: тушеное соевое мясо со спаржей.

Вторник

Обязательно во время Великого Поста-2025 нужно соблюдать питьевой баланс. Причем напитки могут быть разнообразными: не запрещается чай, кофе, горячий шоколад, рекомендуются — морсы, компоты, травяные чаи, свежевыжатые соки.

  • Постное меню на завтрак: овсяная каша с сухофруктами, травяной чай.
  • Постное меню на обед: грибной суп с булгуром, салат из свежей капусты, тертого яблока и моркови.
  • Полдник: бутерброды с хумусом, яблоко.
  • Постное меню на ужин: лобио, облепиховый чай с медом.
Обязательно во время Великого Поста-2025 нужно соблюдать питьевой баланс
Обязательно во время Великого Поста-2025 нужно соблюдать питьевой баланс. Фото: Изображение Midjourney

Среда

Сладости во время Великого поста-2025 не возбраняются. Но и не следует ими злоупотреблять. Вместо выпечки и конфет съешьте постные сладости: халвой, фруктовым желе на основе агар-агара, ягодным муссом, яблочным мармеладом.

  • Постное меню на завтрак: рисовая каша с кусочками фруктов, мандарин.
  • Постное меню на обед: гороховый суп, рагу из овощей, салат из корейской морковки.
  • Полдник: ржаные хлебцы с соусом песто, апельсин.
  • Постное меню на ужин: картофельный салат с орехами и клюквой, мятный чай.

Четверг

Мясо и мясные продукты можно заменять в Великий пост-2025 соей. Можно приготовить соевое мясо с картофелем и овощами, котлеты и плов с соевого мяса, пасту с соевым фаршем.

  • Постное меню на завтрак: бутерброды с грибным паштетом, свежий огурец, кофе с корицей.
  • Постное меню на обед: суп из перловки с томатом, картофельные котлеты с грибным соусом, салат из красного лука, свежих помидор и базилика.
  • Полдник: банан, горячий шоколад.
  • Постное меню на ужин: салат из капусты кольраби со свежим огурцом и орехами.

Пятница

Под конец недели можно подкрепить организм более сытными блюдами. В качестве вторых блюд в Великий пост-2025 можно приготовить: вареники с картошкой или капустой, пельмени с соевым соусом, лагман из шампиньонов, голубцы с гречкой.

  • Постное меню на завтрак: овсяная каша с клубничным вареньем, грейпфрут.
  • Постное меню на обед: грибной суп-пюре, плов из булгура, маринованные огурчики.
  • Полдник: фруктовый салат, зеленый чай.
  • Постное меню на ужин: аджапсандали (овощное рагу).
Под конец недели в Великий пост можно подкрепить организм более сытными блюдами
Под конец недели в Великий пост можно подкрепить организм более сытными блюдами. Фото: Изображение Midjourney

Суббота

В выходные дни Великого поста-2025 рацион можно существенно разнообразить. Можно побаловать себя и близких вкусными постными десертами: панкейками, блинами, оладьями, морковным пирогом, запеченными яблоками с изюмом, цукатами из апельсинов.

  • Постное меню на завтрак: винегрет, ягодный кисель.
  • Постное меню на обед: вегетарианский борщ с фасолью, фунчоза с овощами, маринованные грибы.
  • Полдник: бутерброды с кабачковой икрой, овощной сок.
  • Постное меню на ужин: паста с креветками и овощами.

Воскресенье

Не забывайте в Великий пост-2025 о перекусах. Они помогут поддержать силы и не голодать. В качестве перекусов можно есть фрукты и фруктовые салаты, орехи, сухофрукты, семечки.

Не возбраняются в Великий пост и бутерброды: с вялеными томатами, с пастой из авокадо, с кабачковой и баклажановой икрой, с грибным паштетом, хумусом, песто, с джемом и вареньем.

  • Постное меню на завтрак: апельсиновый фреш, постные блинчики на газировке.
  • Постное меню на обед: суп минестроне, жареная картошка с грибами, салат из редиса.
  • Полдник: хлебцы с плавленым соевым сыром, ягодный морс.
  • Постное меню на ужин: гречка с тушеной капустой с черносливом, травяной чай.
В выходные дни Великого поста-2025 сожно побаловать себя и близких вкусными постными десертами
В выходные дни Великого поста-2025 сожно побаловать себя и близких вкусными постными десертами. Фото: Изображение Midjourney

Рецепты вкусных блюд на Великий пост-2025

Меню в Великий пост-2025 может и должно быть разнообразным и нескучным. Если надоели привычные крупы, готовьте блюда из собы, удона, рисовой лапши. Блюда из овощей, бутерброды, салаты сдабривайте различными соусами и приправами — так вы сможете создать из привычных продуктов совершенно новое блюдо.

«Разнообразить постное меню помогут новые способы приготовления привычных продуктов. Например, овощи можно не только варить, но и запекать, тушить, делать из них пюре или супы. Бобовые отлично подходят для приготовления котлет, паштетов и даже десертов. А в дни Великого поста, когда разрешены морепродукты, обязательно стоит включать их в рацион, но без лишнего масла и жарки», — советует Вера Сережина.

Завтраки на Великий пост-2025

Можно приготовить на Великий пост-2025: каши на воде с фруктами и сухофруктами, медом и ягодами, вареньем и кусочками темного шоколада, постные блинчики, картофельные драники.

Рецепт постных оладьев:

  1. Разомните в пюре два банана. Влейте к массе два стакана воды и хорошенько перемешайте.
  2. Добавьте в массу 50 г овсяной муки и 1 ст. л. растительного масла. Хорошенько размешайте тесто.
  3. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде порционно.
  4. Подавайте с вареньем или медом.
Рецепт постных оладьев на Великий пост
Рецепт постных оладьев на Великий пост. Фото: Изображение Midjourney

Первые блюда на Великий пост-2025

Можно приготовить на Великий пост-2025: гороховый, чечевичный, грибной, вермишелевый, фасолевый суп, постный борщ или щи, гаспаччо или минестроне.

Рецепт грибной солянки:

  1. Вскипятите 2 л воды, всыпьте нарезанный кубиками картофель (пару штук).
  2. 1 луковицу и 1 морковку мелко нарежьте. Припустите овощи на растительном масле.
  3. Нарежьте 400 г шампиньонов пластинками, всыпьте к зажарке.
  4. Через пару минут добавьте 1 ст. л томатной пасты и 1 ч. л. сахара. Перемешайте, убавьте огонь и потомите 5-7 минут.
  5. Зажарку всыпьте в кастрюлю с картофелем, доведите до кипения.
  6. Нарежьте соломкой 3 маринованных огурца. Всыпьте в кастрюлю. Туда же влейте пару столовых ложек рассола от огурцов.
  7. Добавьте в суп маслины, нарезанные кружочками, и снимите с огня.
  8. Подавайте к столу с долькой лимона и свежей зеленью.
Рецепт грибной солянки на Великий пост
Рецепт грибной солянки на Великий пост. Фото: Изображение Midjourney

Вторые блюда на Великий пост-2025

Существует десятки рецептов постных вторых блюд. Вы можете приготовить на Великий пост-2025 любые привычные блюда (голубцы, плов, вареники, жаркое, др.), просто не добавляя туда мяса.

Рецепт плова из булгура:

  1. Одну крупную айву разрежьте на несколько продольных ломтиков, удалите сердцевину, мякоть нарежьте тонкими слайсами.
  2. 100 г кураги нарежьте небольшими кусочками.
  3. Одну луковицу нарежьте тонкими колечками, морковь — соломкой.
  4. Разогрейте в казане растительное масло, всыпьте лук и обжаривайте минут 5.
  5. Всыпьте айву и морковку, обжаривайте, помешивая, еще 5 минут.
  6. Добавьте в казан курагу, пару целых зубчиков чеснока, 50 г изюма, 2 ст. л. смеси специй для плова.
  7. Влейте 0,5 л воды, перемешайте и оставьте вариться на медленном огне.
  8. 300 г булгура залейте 3 л кипятка, посолите, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.
  9. Откиньте булгур на сито и переложите в казан, накройте крышкой.
  10. Убавьте огонь до минимального, готовьте 20 минут. Выключите огонь и дайте настояться еще 10-15 минут.
Рецепт плова на Великий пост
Рецепт плова на Великий пост. Фото: Изображение Midjourney

Салаты на Великий пост-2025

Можно приготовить на Великий пост-2025: свекольный салат с чесноком, зеленью и черносливом, теплые салаты из запеченных или отварных овощей, винегрет, салаты из квашеной капусты и корейской морковки, салат из рисовой лапши с овощами, картофельный салат с маринованными огурцами и горошком.

Рецепт салата из краснокочанной капусты:

  1. Нарежьте мелкой соломкой 300 г краснокочанной капусты.
  2. Одну луковицу нарежьте тонкими полукольцами, мелко нарубите петрушку и укроп.
  3. 203 помидоры очистите от кожицы и нарежьте кубиками.
  4. Ржаной хлеб нарежьте небольшими кубиками. На сковороде обжарьте чеснок, а затем всыпьте туда хлебные кубики и обжарьте немного.
  5. Сделайте заправку: раздавите в прессе пару зубчиков чеснока, добавьте 1 ч. л. яблочного уксуса, 4-5 ст. л. растительного масла, соль, смесь молотых перцев.
  6. Все ингредиенты всыпьте в миску, полейте заправкой и хорошенько размешайте.
Рецепт салата из краснокочанной капусты на Великий пост
Рецепт салата из краснокочанной капусты на Великий пост. Фото: Изображение Midjourney

Десерты на Великий пост-2025

Можно приготовить на Великий пост-2025: цукаты из апельсинов и тыквы, яблочный или грушевый мармелад, козинаки, фруктовое или ягодное желе из агар-агара, овсяное печенье с кусочками темного шоколада, конфеты из фиников с кунжутом, постные кексы и пряники.

Рецепт конфет из фундука и сухофруктов:

  1. Замочите 50 г изюма, 70 г чернослива и 70 г кураги в теплой воде примерно на час.
  2. В блендере измельчите сухофрукты
  3. Также отдельно измельчите в блендере 7-8 ядрышек фундука.
  4. Возьмите одно целое ядрышко фундука и обваляйте его в приготовленной массе, а заме в ореховой крошке. Проделайте то же самое с другими ядрышками.
  5. Готовые конфеты уберите в холодильник.
Рецепт конфет из фундука и сухофруктов на Великий пост
Рецепт конфет из фундука и сухофруктов на Великий пост. Фото: freepik.com

Список продуктов, разрешенных в Великий пост-2025, довольно разнообразен. Он позволяет продумать разнообразное и интересное меню для каждого дня Великого поста.

При составлении постного меню:

  • в первую очередь, опирайтесь на собственные предпочтения и вкусы;
  • пользуйтесь традиционными церковными рецептами;
  • рецептами блюд восточной, грузинской, средиземноморской кухни.

Так вы сможете легче перенести пищевые ограничения и не нанесете стресс организму.

#Непомнящая Екатерина#Владивосток#Питание#Врач#Здоровье#Приморский край#Великий пост#Диета#Пост
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