Великий пост 2025 — оригинальное меню и рецепты на каждый день

Питание в Великий пост-2025 обязательно должно быть сбалансированным. Иначе вы все время будете чувствовать голод и слабость, от чего есть риск сорваться. В этом случае пищевые ограничения в Великий пост не пойдут вам на пользу, а могут сильно ослабить организм и ухудшить пищеварение: