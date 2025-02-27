Зазвенели, заиграли провода: лишнюю проволоку убирают с улиц Владивостока

Posted 27 февраля, 06:35
Published 27 февраля, 06:35
Modified 27 февраля, 06:37
Updated 27 февраля, 06:37
В пресс-службе администрации города пояснили, что всего — особенно рядом с домом № 19 на Военном шоссе — будет убрано 180 метров кабеля, что позволит улучшить внешний вид территории и повысить безопасность дорожного движения.
Сотрудники «ВПЭС» будут работать до 18 часов, а пока что пешеходов и автомобилистов призывают проявлять осторожность в районе проведения работ.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, сколько школ и детских садов будет отремонтировано во Владивостоке в 2025 году.