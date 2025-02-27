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Posted 27 февраля, 06:35

Published 27 февраля, 06:35

Modified 27 февраля, 06:37

Updated 27 февраля, 06:37

Демонтаж бесхозных проводов проводят специалисты во Владивостоке

Зазвенели, заиграли провода: лишнюю проволоку убирают с улиц Владивостока

27 февраля 2025, 06:35
Фото: @shestakovblog.

Демонтаж бесхозных проводов проводят специалисты во Владивостоке

Сюжет
Благоустройство
Во Владивостоке бригады специалистов МУПВ «ВПЭС» обрезают и демонтируют бесхозные провода интернет-связи. В частности, работы идут в районе Военного шоссе.

В пресс-службе администрации города пояснили, что всего — особенно рядом с домом № 19 на Военном шоссе — будет убрано 180 метров кабеля, что позволит улучшить внешний вид территории и повысить безопасность дорожного движения.

Сотрудники «ВПЭС» будут работать до 18 часов, а пока что пешеходов и автомобилистов призывают проявлять осторожность в районе проведения работ.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, сколько школ и детских садов будет отремонтировано во Владивостоке в 2025 году.

Шестакову доложили о капремонте 12 школ и 2 детсадов во Владивостоке в 2025 году
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#Новости#Владивосток#Благоустройство#Приморский край#Ремонтные работы
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