Жители Владивостока смогут следить за запуском ракеты с улиц города

На МКС также отправят скафандр для выхода в открытый космос «Орлан-МКС» №6. В РКК «Энергия» рассказали, что этот вариант скафанндра более надежен и обладает системой, похожей на климат-контроль в автомобилях, поддерживающей комфортную для космонавта температуру.