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Posted 28 февраля, 01:49

Published 28 февраля, 01:49

Modified 28 февраля, 01:51

Updated 28 февраля, 01:51

Суд во Владивостоке приступил к рассмотрению дела о финансовой пирамиде

400 миллионов растворились: дело финансовой пирамиды рассмотрит суд во Владивостоке

28 февраля 2025, 01:49
Фото: Изображение Midjourney.

Суд во Владивостоке приступил к рассмотрению дела о финансовой пирамиде

Сюжет
Прокуратура
Более 1000 потерпевших, 307 томов уголовного дела и 400 миллионов, канувших в неизвестность — во Владивостоке суд Ленинского района приступил к рассмотрению дела кредитного потребительского кооператива, на самом деле оказавшегося финансовой пирамидой.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили: суд приступил к рассмотрению дела по существу. А расследование велось с 2018 года, именно тогда Центральный Банк России подал иск о банкротстве этой финансовой организации.

По версии следствия, директор кредитного потребительского кооператива, офисы которого, отметим, были расположены по всему Приморскому краю, обещала привлекательные проценты — и приморцы вкладывали свои сбережения в кооператив. Однако на самом деле никакой инвестиционной деятельности эта финансовая организация не вела, классически, как повелось еще со времен «МММ», выплачивая старым пайщикам проценты из тех средств, что приносили новые вкладчики. Даже когда уже был подан иск о банкротстве, директор кооператива и его сотрудники уверяли вкладчиков, что проблем нет, и убеждали не забирать свои вклады, а приводить новых пайщиков. Всего более 1000 приморцев лишились своих денег — в целом более 400 миллионов рублей.

Рассмотрение дела по статье 172 УК РФ займёт немало времени, учитывая, что только свидетелей заявлено почти пять сотен человек.

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#Новости#Владивосток#Прокуратура#Приморский край#Происшествия
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