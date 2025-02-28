400 миллионов растворились: дело финансовой пирамиды рассмотрит суд во Владивостоке

По версии следствия, директор кредитного потребительского кооператива, офисы которого, отметим, были расположены по всему Приморскому краю, обещала привлекательные проценты — и приморцы вкладывали свои сбережения в кооператив. Однако на самом деле никакой инвестиционной деятельности эта финансовая организация не вела, классически, как повелось еще со времен «МММ», выплачивая старым пайщикам проценты из тех средств, что приносили новые вкладчики. Даже когда уже был подан иск о банкротстве, директор кооператива и его сотрудники уверяли вкладчиков, что проблем нет, и убеждали не забирать свои вклады, а приводить новых пайщиков. Всего более 1000 приморцев лишились своих денег — в целом более 400 миллионов рублей.