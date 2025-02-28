Антон Волошко: необходимы новые меры для улучшения демографической ситуации в крае

Posted 28 февраля, 06:35
Published 28 февраля, 06:35
Modified 28 февраля, 07:07
Updated 28 февраля, 07:07
Согласно принятому закону, через год — с 1 января 2026 года — семьи, у которых с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года родился второй ребенок, смогут получить 720 тысяч рублей — единовременную денежную выплату и направить её на улучшение жилищных условий.
Выплата станет добавкой к региональному материнскому капиталу. Но только в том случае, если будет целенаправленно потрачена на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту, заключенному до 1 июля 2027 года.
С учётом того, что региональный материнский капитал в Приморье составляет 280 тысяч рублей, семьи, где родился второй ребёнок, смогут получить миллион и потратить его на ипотеку.
— Мы приняли очередную меру поддержки, направленную на улучшение демографической ситуации в регионе. При рождении второго ребенка при определенных условиях, которые прописаны в законе, у семьи будет возможность получить к материнскому капиталу выплату для улучшения жилищных условий, — отметил спикер краевого парламента Антон Волошко.
Предположительно, не менее 700 семей в 2026 году воспользуются такой выплатой.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Антон Волошко вступился за приморцев, которых ужаснули тарифы на электроэнергию.