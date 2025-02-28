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Posted 28 февраля, 06:35

Published 28 февраля, 06:35

Modified 28 февраля, 07:07

Updated 28 февраля, 07:07

Депутаты в Приморском крае вводят меры поддержки для улучшения демографии

Антон Волошко: необходимы новые меры для улучшения демографической ситуации в крае

28 февраля 2025, 06:35
Фото: 1MI.

Депутаты в Приморском крае вводят меры поддержки для улучшения демографии

Сюжет
Семья
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли проект закона «О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края». Как подчеркнул спикер ЗС ПК Антон Волошко: необходимо принимать меры для улучшения демографической ситуации в регионе.

Согласно принятому закону, через год — с 1 января 2026 года — семьи, у которых с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года родился второй ребенок, смогут получить 720 тысяч рублей — единовременную денежную выплату и направить её на улучшение жилищных условий.

Выплата станет добавкой к региональному материнскому капиталу. Но только в том случае, если будет целенаправленно потрачена на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту, заключенному до 1 июля 2027 года.

С учётом того, что региональный материнский капитал в Приморье составляет 280 тысяч рублей, семьи, где родился второй ребёнок, смогут получить миллион и потратить его на ипотеку.

— Мы приняли очередную меру поддержки, направленную на улучшение демографической ситуации в регионе. При рождении второго ребенка при определенных условиях, которые прописаны в законе, у семьи будет возможность получить к материнскому капиталу выплату для улучшения жилищных условий, — отметил спикер краевого парламента Антон Волошко.

Предположительно, не менее 700 семей в 2026 году воспользуются такой выплатой.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Антон Волошко вступился за приморцев, которых ужаснули тарифы на электроэнергию.

Антон Волошко: лимиты энергопотребления для приморцев могут увеличить вдвое
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#Новости#Общество#Владивосток#Семья#Приморский край#ЗС ПК#Антон Волошко
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