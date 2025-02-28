Антон Волошко: необходимы новые меры для улучшения демографической ситуации в крае

Согласно принятому закону, через год — с 1 января 2026 года — семьи, у которых с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года родился второй ребенок, смогут получить 720 тысяч рублей — единовременную денежную выплату и направить её на улучшение жилищных условий.