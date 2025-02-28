Антон Волошко: расходная и доходная часть краевого бюджета увеличены, и это хорошо

Posted 28 февраля, 06:36
Published 28 февраля, 06:36
Modified 28 февраля, 07:08
Updated 28 февраля, 07:08
В пресс-службе ЗС ПК подчеркнули: доходная часть бюджета края выросла до 235,2 млрд рублей, расходная — до 271,2 млрд рублей, дефицит сложился на уровне 35,9 млрд рублей. Общий объем расходов вырос на 9,6 млрд рублей.
— По итогам корректировки увеличена доходная часть, но в большей степени речь идет об увеличении расходной части. И это замечательно, поскольку деньги расходуются на нужные направления, те отрасли экономики края и сферы, которые в этом нуждаются. Прежде всего речь идет о транспортной составляющей, что не может не радовать, поскольку эта тема болезненная для региона, — отметил спикер краевого парламента Антон Волошко.
На развитие транспортной инфраструктуры будет потрачено дополнительно 2,8 млрд рублей. Если говорить предметно, то 465 млн рублей получат муниципалитеты — на приобретение пассажирского транспорта и организацию транспортного обслуживания населения.
Также деньги будут потрачены на ремонт дорог, реконструкцию мостовых сооружений и приобретение пакетов пролетных строений мостовых переходов, строительство подъездных путей к участкам, выделенным многодетным семьям в селе Воздвиженка.
Почти 1,8 млрд рублей (из которых 1,5 млдр — это выделенный федеральными властями специальный казначейский кредит) будут направлены на работы в сфере ЖКХ и программы доступного жилья. Финансирование получат строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, благоустройство территорий. Конкретно? На эти средства во Владивостоке создадут улично-дорожную сеть в микрорайоне Патрокл, транспортную развязку в микрорайоне Зеленый угол и автодорогу, ведущую к ней от улицы Нейбута. В Уссурийске появится напорный канализационный коллектор. 46 млн рублей направят на капитальный ремонт многоквартирных домов в Приморье, а 23 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Спасске-Дальнем.
На 1,4 млрд рублей увеличены расходы на здравоохранение. Будут построены поликлиники в Новопокровке, Яковлевке, Михайловке, Лазо, Находке, структурные подразделения поликлиники № 1 и детских поликлиник № 3 и 5 во Владивостоке, больничный комплекс в Ольге. Начнут возведение пристройки к госпиталю для ветеранов войн и клинической инфекционной больницы на 400 коек во Владивостоке и многопрофильного стационара на 419 коек в Находке. Деньги пойдут и на закупки медицинского оборудования, и на создание ФАПа Усть-Соболевке.
Увеличены расходы на физическую культуру и спорт. В Надеждинском ра йоне построят стрелковый центр «Восток», ФОКи — в Партизанске и Большом Камне, а в Кавалерово откроют ледовый каток.
Добавят денег и на развитие образования — 911 млн рублей. В Уссурийске на улице Выгонной и в Большом Камне в микрорайоне Садовый построят детские сады, в Киевке, Екатериновке, Пожарском и Светлой — школы.
На 692 млн рублей вырос бюджет программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики». Средства пойдут на модернизацию коммунальной инфраструктуры, разработку схемы электроснабжения Владивостокской агломерации и круглогодичного курорта в Хасанском округе, развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.
Кроме того, дополнительное финансирование получили программы, направленные на соцподдержку приморцев (252 млн), охрану окружающей среды (182 млн), защиту от чрезвычайных ситуаций (134 млн), развитие туризма (126 млн), культуры (108 млн) и другие.
Всего общий объем бюджетных ассигнований увеличен по 16 государственным программ из 20, снижен — по одной.