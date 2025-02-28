Антон Волошко: расходная и доходная часть краевого бюджета увеличены, и это хорошо

Почти 1,8 млрд рублей (из которых 1,5 млдр — это выделенный федеральными властями специальный казначейский кредит) будут направлены на работы в сфере ЖКХ и программы доступного жилья. Финансирование получат строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, благоустройство территорий. Конкретно? На эти средства во Владивостоке создадут улично-дорожную сеть в микрорайоне Патрокл, транспортную развязку в микрорайоне Зеленый угол и автодорогу, ведущую к ней от улицы Нейбута. В Уссурийске появится напорный канализационный коллектор. 46 млн рублей направят на капитальный ремонт многоквартирных домов в Приморье, а 23 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Спасске-Дальнем.